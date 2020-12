Claves para el pelo teñido: Qué hacer en casa sin fallar en el intento

Los secretos para un color duradero. Rita Hazan, la colorista más buscada por las celebs, te dice cómo lograr un tono increíble.

“Todas podemos controlar cómo nos vemos. Las mujeres se tiñeron el pelo en casa en la cuarentena para sentirse mejor. Lo peor es tener raíces o canas, y verse descuidada, pero se puede arreglar”, comenta la colorista Rita Hazan. Y ahora que el confinamiento nos ha forzado a hacerlo por cuenta propia, Rita tiene algunos tips.

1. “Compra dos cajas si tienes mucho pelo.

Siempre sigue las instrucciones. Pon tu temporizador al iniciar, no cuando termines. ¿Importante? Escoge un color que te suene natural, no uno llamado ‘bomba de cereza’ o algo por el estilo”, parece básico, pero no lo es.

2. Usa vaselina…

… para proteger las entradas y la piel antes de aplicar el color.

3. ¿Sueles o solías nadar?

Si sueles nadar, antes de saltar a la piscina asegúrate de mojarte el pelo primero para que esté completamente saturado, el cloro no se absorba y así no se arruine el color.

2

4. Cuando Rita está con sus clientes,

lo primero que hace es conversar sobre lo que están pasando y lo que quieren. “Muchas veces puede haber problemas de comunicación si utilizamos las palabras equivocadas para expresarnos”, explica. Así que, con base en su experiencia, considera que cada colorista ve las cosas de manera diferente.

El mejor modo de conseguir lo que quieres es llevar imágenes de lo que te gusta y lo que no, siempre tratando de tener como referencia personas que tengan el mismo tono de piel que tú, pues esto lo hace mucho más fácil y claro. Créelo, hará toda la diferencia.

5. ¿Y cómo elegir el mejor color?

No hay medias tintas: “Sigue tu instinto, incluso si todos a tu alrededor están en desacuerdo”, asegura Hazan, cuya especialidad es aclarar el pelo oscuro y teñir el castaño sin hacerlo cobrizo, y quien nos confiesa detesta los rojos y naranjas, sin importar el matiz natural.

Sus favoritos:

Gel Oribe Increíble para llevar el pelo hacia atrás con una trenza.

Secadora Parlux “Me encanta, seca el cabello rápidamente sin que sea demasiado caliente o lo queme”, asegura.

Cepillo Sheila Stotts Ideal para desenredar sin provocar daños.

No te pierdas: 5 tips para que el color de tu cabello teñido dure más

Por: Alexis Mustri