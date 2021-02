Colores y combinaciones para la mujer sofisticada del 2021

A veces hay que ir más allá del negro. Con estos colores y combinaciones lucirás elegante en poco tiempo. ¡Mujer versátil y sofisticada a la orden!

Si eres de las que prefieren mantener un estilo sencillo para vestirse, debes saber que hay una gama de colores un tanto sobrios que te mantienen al margen de la elegancia y sofisticación. Claro que no todo tiene que ser negro —aunque sea uno de nuestros colores favoritos—, pero puedes experimentar con muchos más. Busca estos colores en tus vestidos, chaquetas, blazers, pantalones e incluso zapatos y accesorios. ¡Moda para la mujer sofisticada de hoy!

50 Shades of Black

Y no estamos hablando de la parodia a 50 Shades of Grey. El color negro es el permitido en todas las temporadas, solo depende con qué prenda lo lleves. En un vestido campirano y de tela delgada o en un maxi abrigo. Black is always in y lo puedes usar para salidas en la noche o con una tank top y pantalones holgados en medio día.

Blanco y negro

El poder de este dúo es indiscutible. La combinación cromática es eterna y esencial en nuestro día a día, tanto que lo puedes usar en un conjunto de pants con hoodie blanca y pants negros, así como little black dress + abrigo blanco.

El efecto rojo

Un estudio publicado en el European Journal of Social Psychology menciona que el color rojo está ligado al amor y pasión, así como a la percepción de la auto-atracción (self attractiveness). Por eso llevarlo te hará lucir como una mujer segura de sí misma. Por eso, cuando la gente te ve vestida de rojo, tendrá la percepción de que eres una mujer muy atractiva y sensual, por el ‘efecto rojo’.

Rojo y nude

Es el opuesto a la sólida combinación de rojo con negro (que también amamos), pues los tonos nude son más relajados a la vista y permiten que el rojo destaque. Este equilibrio es sumamente elegante y lo puedes sacar de tu guardarropa en menos de cinco minutos; busca jeans rojos y una playera sencilla, o un vestido rojo con zapatos nude y gabardina neutral.

Azul marino a la vista

Este tono resalta en cualquier tipo de piel, estiliza la figura y es menos serio que un total black look. Así como el azul marino puede remitirte a un atardecer en la playa, también es la apuesta ganadora en conjuntos de noche en la ciudad. Los pantalones, gabardinas y chaquetas en este color son un must para tu guardarropa.

Azul marino y blanco, rosa o amarillo

Todo depende de qué tan atrevida seas con el color block. Así como el blanco y negro son la pareja indicada, blanco y azul marino logra ese efecto efortless sin perder el estilo. Llévalo con un traje azul marino y blusa sencilla. Pero si quieres lucir más coqueta, un toque como chaquetas, bufandas o blazers color rosa claro o amarillo funciona muy bien.

Café como tu taza de café

A diferencia del tono nude, con el café puedes jugar entre diferentes intensidades. Color arena, moka, caramelo, camello, chocolate… ¡sigue tu instinto! Aunque la mejor época para lucirlo es en otoño, no dudes en añadir guiños de café a tu outfit del día para lucir mesurada.

Café y gris o burgundy

Dos opciones ganadoras en invierno. Si te inclinas por el gris, úsalo con pantalones de vestir o una bufanda ancha. Y si tienes una falda de lápiz en color burgundy le darás el complemento perfecto con un suéter oversize café.

Verde esmeralda

Llamativo, inusual, distinguido y elegante. Aunque el verde esmeralda no sea el más común en el guardarropa de cualquier mujer, considera apostar por un abrigo, vestido o falda asimétrica en este color. Las blusas de seda también son un elemento útil para salir de último minuto. Algo es seguro, te enamorarás de este tono.

Verde esmeralda, nude y negro

La fórmula ideal para verse like a million bucks sin esforzarte demasiado. Estos tres tonos neutros brillan por sí solos, pero tu actitud al llevarlos rematará el conjunto. ¡No olvides los accesorios plateados o dorados! (o los dos).