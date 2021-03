¡No te tuses! Aprende a cortarte el cabello tú misma con estos consejos para todo tipo de pelo

Aprende cómo cortarse el cabello, ya sea que esté maltratado o solo sea para tener un corte nuevo. Aquí hay consejos para todo tipo de pelo

No importa si es corto, largo, chino o lacio, nuestro pelo necesita de vez en cuando que le pasemos las tijeras. Aunque siempre es mejor ir con un profesional, aquí te decimos cómo cortarse el cabello, por si no tienes tiempo de ir a un salón, no sales por la pandemia o simplemente quieres hacerlo tú misma.

El cabello crece alrededor de un centímetro al mes y sí, crece más rápido si es lacio en comparación con el pelo chino. Para cuidarlo hay distintas opciones, como el tipo de productos que uses, si lo tiñes y hasta la temperatura del agua con la que te bañas. Existe un mito de que, si lo cortas seguido, crecerá más rápido, pero esto no es así. Cortar las puntas del cabello solo ayuda a quitar lo maltratado y a que se vea más sano.

Te puede interesar: Smokey hair: tendencia para disimular (elegantemente) las canas

¿Cómo cortar el cabello de mujer?

Bueno, aprender a cortarse el cabello puede ser fácil, pero es necesario seguir algunos consejos para que no salga todo mal y te arrepientas de pasarte la tijera. Eso sí, si de plano buscas un corte totalmente diferente o más trabajado, lo mejor sea ir con un experto.

Para cortar el cabello en casa, lo primero es tener unas buenas tijeras; no se te ocurra hacerlo con unas para cortar papel, deben ser de punta fina y verifica que tengan filo. Aunque sí se puede usar navaja para cortar el cabello, si lo vas a hacer tú sola mejor no te arriesgues.

Echa un vistazo: Cortes de cabello para mujeres en 2021

Después hay que desenredar el pelo y humedecerlo, lo más recomendable es hacer una raya en medio, para que quede parejo. Se debe pensar bien qué tanto se va a cortar, considera que se verá más corto cuando esté seco.

Una recomendación muy importante a la hora de cortarse el cabello uno mismo e ser paciente. Si haces el corte con prisa, podrías dejarlo chueco o más corto de lo que querías.

Cortar cabello lacio

Si te preguntas cómo cortarse el cabello en casa, sigue estos consejos. No importa tu tipo de pelo, debes considerar las recomendaciones de arriba. Si eres lacia, divide tu cabello en cuatro partes, como si fuera una ventana. Comienza a cortar en la parte de abajo. Cepilla tu pelo y ve midiendo con tus dedos.

Ojo, trata de tener la cabeza derecha para que el largo en ambos lados quede igual. Repite los pasos con los mechones de arriba. Otra forma de cortarse el cabello uno mismo es hacer una coleta alta e ir cortando puntas, eso le dará movimiento al pelo.

Aprende a cortar tu cabello chino

Cortar el cabello si es lacio es fácil, pero ¿qué pasa si el cabello es rizado? Al contrario del cabello lacio, lo más recomendable es cortarlo en seco. Desenreda tu pelo y asegúrate de que los rizos estén definidos.

Divide tu cabello en secciones y ve cortando las puntas. Hay varias formas de hacerlo: una es alisar el pelo con tus dedos y cortar; otra es enredar mechones pequeño en tus dedos y cortar las puntas.

También lee: Increíbles peinados para cabello corto para mujeres y niñas

Pasos para cortarse el fleco

Divide la parte de tu cabello que harás fleco, suele hacerse en forma de triángulo, hazlo más grande si buscas que tenga más volumen. Es muy importante que consideres el largo: si tienes el cabello mojado, no olvides que se encoge al secarse.

Una manera de cortar el fleco es enredando el mechón del triángulo y pasar tijeras, la otra es hacerlo de manera recta, para ello mide bien el largo que quieres. La posición de la tijera también es importante: si lo haces de manera horizontal, dará un efecto recto; si se hace con la tijera de manera vertical, el fleco se verá más natural y casual.

Cómo cortar cabello de hombre en casa

¿Le vas a cortar el pelo a tu galán o a tu papá? Chécate estos tips y tutoriales sobre cómo cortar el cabello de hombre con máquina y tijeras paso a paso, o para que se los pases y ellos se corten el cabello solitos.

Al igual que con nuestro cabello, hay que humedecer, desenredar y utilizar las tijeras apropiadas. Es recomendable dividir el cabello, generalmente se hace hacia los lados, y empezar con la parte de arriba. Hay que medir el largo que se va a cortar con los dedos y hacerlo con las tijeras de forma horizontal. Cuando llegues a los lados, trata de dejarlo más corto.

Por el contrario, si el corte será con máquina, lo mejor es hacerlo con el cabello seco. Se utiliza, sobre todo, para cortar la parte de atrás o de los lados. Si te preguntas cómo cortar el cabello de hombre en casa, si solo con máquina o que, en realidad se puede combinar, sobre todo, la máquina se utiliza para cortar a los lados o atrás, y las tijeras para rebajar la parte de arriba.