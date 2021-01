Que la reina Letizia te inspire para vestir sacos y blazers a cuadros

Piérdele el miedo a los sacos, blazers y abrigos a cuadros así como la reina Letizia. Tips para combinarlos y vestirlos como una ganadora.

El estampado más tradicional, querido y longevo es a cuadros. Sabemos que no es la tela más combinable, pero es inevitable quererla usar en cualquier temporada. Para perderle el miedo a los sacos, chaquetas, abrigos y blazers a cuadros, tomamos como inspiración a la reina Letizia, quien llevó la combinación ideal para cualquier mujer madura. ¡Pero las posibilidades son infinitas!

Un poco de anchura

A veces creemos que un blazer debe ser corto quedar completamente pegado a nuestra silueta, pero si dejas que haya un poco de vuelto y soltadura en esta prenda, la harás mucho más sofisticada y moderna.

Una apuesta similar usó doña Letizia para la reunión de trabajo con la Federación Española de Enfermedades Raras. Se trata de un blazer de fondo negro y rayas blancas para formar cuadros grandes de Hugo Boss. Lo combinó con pantalones de vestir y top negro de Armani, mas unas bailarinas del mismo color.

¡Hola, trajes masculinos!

Atrévete a usar de pies a cabeza el look de un traje para hombre. El conjunto de chaqueta y pantalón en corte clásico y estilo lady te permiten lucir ese estampado a cuadros como una experta.

Esta fue la apuesta de Letizia al modo oversize. Una vez más de Hugo Boss, ambas piezas eran visiblemente más amplias, pero en ningún momento se perdió la silueta. Bajo el tradicional tono gris y acompañado de un elegante abrigo casi nude, el conjunto se acompañó de camisa blanca, bolso de mano y salones de tacón negros.

El escocés efortless

Nada que un jersey y pantalón negros no puedan resolver. Con ellos puedes usar un blazer o saco del estampado a cuadros más clásico o estrambótico como se te ocurra.

Para una reunión en Madrid, la royal rescató su chaqueta de la firma francesa Sandro en varios tonos azules, verdes y rojos. Para repasarlo con la temporada de invierno, llevó unos mocasines de piel de Hugo Boss. Lograr este conjunto es en extremo sencillo, pero no tiene falla alguna para verse con estilo.

¿Con qué otros elementos puedes usar un saco a cuadros?

Vaqueros: tanto skinny jeans como mom jeans, no temas en darle un toque casual a tu saco o blazer.

Faldas: no importa el material, sino el fondo. Procura llevar faldas de un color neutro para que no cargues el look.

Pantalones de vestir: imposible darles la espalda a este dúo dinámico; dale un twist modernos con pantalones anchos.

Vestido recto: hará que tus piernas luzcan más largas; una combinación para lucir coqueta y lo suficientemente sobria.

