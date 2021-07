5 cosas que nunca hará una dermatóloga en su piel (y tú tampoco deberías)

Dormirse con maquillaje, aplicar la mascarilla facial equivocada y otros errores comunes que una dermatóloga nos aconseja evitar para cuidar tu piel.

¿Qué tanta atención le prestas a tu piel? Hay errores comunes que cometemos al momento de hacer nuestra rutina, como no elegir los productos correctos y no preparar la piel antes de maquillarla.

Cosas que una dermatóloga no hace en su piel y tú también deberías evitar

Para aclarar estos y más errores, la dermatóloga Paola Castañeda —con especialidad en cirugía dermatológica y derma-oncología— nos pasa las cinco cosas que no deberías hacer con tu piel, ¡y que ella misma evita cometer! Toma nota y evita que la piel tenga un aspecto grasoso y poros dilatados.

1) Usar productos que no son adecuados para su tipo de piel

Al momento de comprar cualquier producto para la piel —como limpiadores, cremas, mascarillas, e incluso maquillaje—, siempre debes fijarte que sean adecuados para tu tipo de piel, ya sea seca, mixta, normal o grasa. Si usas productos muy grasos, obstruirás tus poros, presentarás inflamación, acné y puntos negros.

Para evitar que esto suceda, es muy importante acudir con un especialista que te diga tu tipo de piel y qué productos son los que necesitas. Así sabrás la línea de productos ideal para tu rostro.

2) Aplicar el agua micelar en el momento incorrecto

El agua micelar se ha convertido en uno de los productos favoritos de las mujeres por ser una opción práctica y funcional. Ayuda a retirar el maquillaje, limpia, calma y equilibra la piel. Sin embargo, aplicarla en el momento incorrecto de la rutina de belleza puede ser contraproducente.

El agua micelar se debe utilizar idealmente antes de lavarse la cara, sobre todo si son aguas micelares que no sean dermatológicas se deben de enjuagar. Si son aguas dermatológicas, se pueden utilizar después de un dermo limpiador —muy bueno para piel grasa.

3) No preparar la piel antes de aplicar el maquillaje

Siempre debe hacerse una rutina para el cuidado de la piel antes de aplicar el maquillaje. Pero con las prisas de la cotidianidad es común que las mujeres se salten algunos pasos.

Uno de ellos es la limpieza: retirar toda la suciedad de la cara. Usa un dermo limpiador especial, para después aplicar un tónico o un primer según el tipo de piel; así obtendrás un mejor resultado al momento de aplicar el maquillaje. Además nos ayudará a que la piel se mantenga más saludable.

Por último, se recomienda que antes de aplicar el maquillaje y después de limpiar el rostro coloques alguna crema hidratante. Posteriormente aplica el protector solar y al último el maquillaje. Aquí: Consejos para elegir el bloqueador ideal y sacarle el mayor provecho.

4) Usar la mascarilla facial equivocada

Las mascarillas faciales son una gran herramienta para mejorar el aspecto de la piel, ayudan a hidratar, exfoliar y calmar. Sin embargo, siempre se debe usar la correcta para cada tipo de piel y se debe aplicar adecuadamente para obtener los resultados esperados.

Así que al momento de elegir una mascarilla facial debes tomar el problema que deseas tratar. Lo recomendable es que consultes a un especialista antes de comprarla o hacerla en casa. Por ejemplo, las mascarillas hidratantes se recomiendan para las pieles secas y con aspecto cansado; las purificadoras y limpiadoras ayudan a limpiar profundamente la piel con espinillas y puntos negros; y las calmantes reducen las rojeces y los brotes de acné.

5) No retirar el maquillaje antes de dormir

Muchas mujeres llegan cansadas a casa y deciden irse a la cama sin quitarse el maquillaje. No desmaquillarse antes de dormir es un grave error, ya que durante la noche el maquillaje y la contaminación que estuvo en tu rostro durante el día se queda en los poros, causando envejecimiento prematuro y problemas con la aparición de espinillas y puntos negros.

Lo ideal es que antes de que te vayas a la cama limpies tu rostro para retirar todos los residuos de suciedad y de maquillaje que quedaron sobre la superficie de la piel. Hay muchas opciones prácticas y sencillas para hacerlo, como desmaquillantes o agua micelar que no se necesitan enjuagar, para que no pongas pretextos para no llevar a cabo este paso. Y lo mejor es lavar tu cara con jabón neutro.

Ahora ya sabes qué errores nunca debes cometer con tu piel. Seguramente evitando estas acciones tu rostro lucirá más bonito, con más vida y con menos imperfecciones. Vale la pena invertir unos cuantos minutos al día a tu rutina de cuidados de la piel; tu piel y tu yo del futuro te lo agradecerán.

Sobre Paola Castañeda: Es miembro de la Sociedad Mexicana de Dermatología con más de 9 años de experiencia, además forma parte de la comunidad de EnRedHadas. / IG: @paoderma

