¿Pelo más largo? Consejos para el crecimiento rápido y sano del cabello

Sigue estos tips y consejos si crees que tu cabello no está creciendo lo suficientemente rápido. ¡Pelo largo y sano en poco tiempo!

A todas nos crece el cabello a diferente ritmo, pero si sientes que no tienes un cambio de tamaño en demasiado tiempo, podrías llegar a desesperarte. Pero no te preocupes, hay ciertos trucos y hábitos que ayudan al crecimiento del pelo. Lo mejor es que puede hacerse de forma saludable y benéfica para tu melena.

¿Cuánto crece el cabello?

Puede crecer de 1 a 1,5 cm por mes, pero existen particularidades para hacerlo crecer a buen ritmo, como la edad, los factores hormonales (adolescencia o menopausia), la genética y hasta las estaciones del año.

Cortar las puntas para que el cabello crezca rápido: ¿mito o realidad?

De los cuidados para tener un hermoso cabello largo (y no morir en el intento) seguro has escuchado que debes cortar regularmente las puntas. Pero pese a lo que mucha gente cree, cortar las puntas no necesariamente hace que crezca más rápido, pero sí más sano. Si no lo haces, es probable que las puntas se estropeen y se rompan.

Aún así, trata de no recurrir con tanta frecuencia a las tijeras y evita tratamientos químicos fuertes, como una decoloración —pero si lo haces, aquí hay una mini guía para recuperar el cabello maltratado después de una decoloración,

Estimula el cuero cabelludo

La función del cuero cabelludo es muy importante para el bienestar del cabello, pues al estimularlo ayudas al crecimiento del pelo. ¿Por qué hacerlo? Le darás los nutrientes necesarios para un cabello largo y sano, también favoreces la entrada de minerales y de oxigeno mientras eliminas las toxinas.

Cómo estimular tu cuero cabelludo: con las yemas de los dedos, masajea por dos minutos el cuero cabelludo con la cabeza hacia abajo (así es mejor el flujo sanguíneo). También lo puedes cepillar antes de irte a dormir.

Mejora tu alimentación

¡Todo está conectado! Y una alimentación equilibrada es fundamental para darle a tu pelo todo lo que necesita para crecer sano y fuerte. Incluye proteínas de carne, pescado, nueces y cereales integrales. También las vitaminas A, C y E, así como minerales (zinc, hierro, ácidos grasos Omega 3). Hay complementos alimenticios específicos para el crecimiento de pelo, puedes acudir con un especialista para que te comparta las mejores opciones.

Ten cuidado con el lavado

El pelo tiene aceites naturales que lo hidratan y protegen; por eso, cuando lo lavas, eliminas esta grasa. Así que es recomendable no lavarlo diariamente, y preferible con productos suaves.

¡No olvides el acondicionador! Y tampoco te excedas con la temperatura del agua, ya que el calor deshidrata el cabello.

¡Sé gentil con tu melena!

Trata a tu cabello de forma delicada. ¿Cómo? evitando herramientas muy calientes, como secadoras y planchas, porque resecan el pelo. Y si no puedes evitarlo, aplica un protector térmico.

Cuando te peines, no des tirones, pues podrías romper el cabello sin darte cuenta. Y a la hora de dormir, hazlo sobre una almohada de seda: ésta no absorbe la grasa natural del pelo, por lo tanto no lo resecará, ¡y evita enredos y fricción!

Con información de Europa Press

¿Ya conocías estos consejos para que tu cabello crezca rápido y de manera saludable?

