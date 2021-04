Consejos para elegir el bloqueador ideal y sacarle el mayor provecho

Te pasamos una serie de tips para encontrar el bloqueador perfecto. ¡Cuida tu piel y evita arrugas prematuras!

Por: Aline Brizz @DoublePinkWorlds

¿Eres de las personas que piensan que se debe de utilizar el bloqueador únicamente en temporada de verano o en la playa? Si la respuesta es sí, tienes que empezar a agregarlo a tu rutina diaria de skincare urgentemente.

Está comprobado que el sol causa fotoenvejecimiento: arrugas, manchas y pérdida de elasticidad en la piel debido a las radiaciones UVA. Y al no usarlo diariamente, la salud de tu piel se verá afectada.

Por ello, si lo que buscas es prevenir la aparición de arrugas y manchas antes de tiempo, y en cambio tener una piel luminosa, fresca y saludable, sigue nuestros siguientes consejos para elegir el protector solar ideal para ti y sacarle el mayor provecho.

1. Utilizalo diario, sin importar el clima o locación

El protector solar se debe de utilizar todos los días para prevenir el fotoenvejecimiento y cáncer de piel. Tanto así que ya se ha convertido en un must en la rutina de belleza de todas las beauty bloggers. No importa si es un día nublado, si te vas a quedar en tu casa o si te encuentras en un lugar donde no te de directamente el sol. Los rayos solares son tan potentes que pueden llegar hasta tu piel, además la luz azul del celular y computadora también pueden dañarla.

2. Busca el mayor nivel de FPS

Al momento de elegir un protector solar, es preferible elegir uno dermatológico y con alto factor de protección solar, lo recomendable es utilizar un FPS de 30 o 50+. El FPS se encarga de bloquear las radiaciones UVB, los responsables de las quemaduras y bronceado. También es importante checar que el producto que elijas te proteja de los rayos UVA, ya que son los que envejecen las células de la piel y a largo plazo pueden provocar arrugas, manchas y alergias al sol. Cabe resaltar que ambos pueden aumentar el riesgo de cáncer en la piel.

3. Al escogerlo, toma en cuenta tu tipo de piel y necesidades

Actualmente existen distintos tipos de texturas y formatos para nuestras necesidades y tipo de piel (seca, normal, mixta o grasa). Hay protectores solares en gel, crema, spray, polvo, con color y con alta cobertura. Si buscas un efecto natural el ideal es uno con textura en crema o gel. En el caso de que prefieras unificar tu tono y un poco de color, opta por Bioderma Photoderm Nude Touch o La Roche- Posay Anthelios fluido con color. En cambio, si buscas un efecto con mayor cobertura o un protector solar con maquillaje, el ideal será Bioderma Photoderm Cover Touch.

4. Su aplicación es clave

Lo recomendable es reaplicarlo mínimo cada cuatro horas, dependiendo de nuestras actividades y el nivel de FPS. En caso de que no querer aplicarlo tan seguido o sobre tu makeup , opta por elegir uno que sea de larga duración, water resistant o en formato de polvo como ISDIN SunBrush Mineral 50+ el cual contiene filtros 100% minerales y lo mejor es que se puede aplicar fácilmente con su brocha incluida sobre el makeup sin modificar tu tono.

Por último, no olvides que el protector solar va después de tu crema hidratante y antes de tu maquillaje. Así que ya sabes, si buscas el mejor producto anti-aging, empieza a agregar a tu rutina diaria de skincare tu protector solar favorito para mantener tu piel radiante, jóven y sana.

