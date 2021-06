Cómo se aplica, cuál es la mejor edad y más dudas básicas del botox aclaradas

El botox es uno de los tratamientos estéticos con más demanda. Y si te quedan dudas sobre qué es y cómo funciona, te las aclaramos.

El primer dato es que se llama toxina botulínica, pero popularmente la conocemos como botox. Este socorrido tratamiento te revitaliza y rejuvenece la mirada, reduce las arrugas y ayuda a recuperar la firmeza de la piel, entre otras cualidades. Por eso te daremos los datos básicos de este procedimiento para que lo conozcas más —en caso de que hayas pensado en aplicártelo.

1. Cuándo aplicar botox

El botox es preventivo, por lo que debe aplicarse antes de que las arrugas más marcadas aparezcan. Según la Sociedad Española de Medicina Estética, el verano es de las mejores épocas para aplicarla, ya que las líneas de expresión se acentúan más debido a la mayor exposición del sol.

2. A qué edad puedes comenzar con el botox

No hay una edad en concreto, pues cada persona es distinta en cuanto al avance de los efectos del envejecimiento —la herencia y cuidados preventivos, por ejemplo, son factores que determinan qué tan rápido se te pueden notar las arrugas. Lo fundamental es conocer la gesticulación del paciente y el tipo de piel, así sabrás dónde y cómo debería aplicarse.

3. Cómo se aplica y cuándo debes retocarlo

Solamente es con una jeringa de 1 mililitro y se aplica mediante microinyecciones en determinados puntos establecidos. Antes de aplicarlo, te pedirán gesticular para encontrar qué arrugas se forman en ciertas partes y cuáles son las que necesitan pequeños pinchazos. Es sin anestesia y toma al menos 10 minutos. Lo ideal en retoques es hacer una revisión 15 días después, luego la duración dependerá de cada paciente, pero varía entre los 4-6 meses.

4. Qué otros usos tiene el botox

Puede aplicarse en manos y axilas con el objetivo de detener la sudoración excesiva. De acuerdo con Healthline, también se usa para combatir migrañas: los doctores administran un poco en la nuca y la base de la cabeza para relajar los músculos en esa área y calmar el color.

5. ¿Hay efectos adversos en verano?

No los hay, así que no te preocupes si sudas mucho en esta época de verano del rostro. Tampoco requiere reposo y no hay contradicciones.

