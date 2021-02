Peinados elevados, maquillaje sutil y colores cálidos y fríos. Inspírate en la magia del Regency look que aportó Bridgerton al mundo de la belleza.

Primero lo vimos con el Regencycore, la tendencia de moda que nos trajo Bridgerton y alentó a comprarnos corséts victorianos y vestidos corte imperio. Ahora lo vemos plasmado en rostro y cabello: el Regency look es el conjunto definitivo para evocar a esta serie de la regencia inglesa modernizada. Y ¿por qué no? es pleno siglo XXI y podemos irnos atrás en el tiempo para hacerle justicia al maquillaje sutil, los peinados elevados y el iluminador a todo-lo-que-da. ¡Veamos cómo sentirnos como Daphne Bridgerton o Lady Danbury!

Cómo maquillarte para conseguir el Regency look de Bridgerton

Los responsables de maquillaje y peinado de Bridgerton, Marc Philer y Claire Matthews, hablaron con Vogue sobre esta experiencia. En esta entrevista, aseguradon que las mujeres «debían lucir brillantes y radiantes», por lo que usaron mucho iluminador.

Si lo quieres recrear, Claire sugiere que uses base o tinted moisturizer, también iluminador y llevar una crema de tono ligero por debajo de los pómulos y la mandíbula. Luego aplica un bluch en crema color rosa en las manzanas de las mejillas y polvo muy fino para fijar el maquillaje.

Para los ojos, se fue por un gris pardo o color natural y un highlighter debajo de las cejas. Recomienda que siempre uses delineador de colores naturales, como café o negro.

En labios no lo pensaron demasiado: «usé delineador natural combinando el color de labios de los actores». ¡A veces solamente aplicaba lip balm! Mientras que la reina Carlota sí requirió de un drástico mate, pero sin definirles la línea.

El cabello y peinado: expresándose por sí solos

Marc compartió en su cuenta de Instagram que el Regency look nace de la época de la antigua Grecia, en conjunto con el vestuario, la ópera, el maquillaje y demás factores tan teatrales. Pero claro, hubieron muchas ideas en el camino para divertirse con el cabello.

1. El corte mullet de Eloise Bridgerton para rebeldes

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Elliot Pilcher (@marcelliotpilcher)

Como con Eloise Bridgerton, uno de los personajes favoritos de Marc. La define como una niña graciosa, talentosa, con estilo tomboy y feminista. Por eso decidió que llevaría un corte mullet acompañado de los gruesos listones en el cabello para la época de la regencia. Puedes llevarlo si te gustan los cortes más despeinados que peinados.

2. El incómodo-visualmente flequillo de Daphne Bridgerton

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Elliot Pilcher (@marcelliotpilcher)

Luego viene Daphne Bridgerton, cuyo flequillo súper corto a los costados de la frente causó debate (¿no me gusta cómo se ve?), pero estuvo inspirado en Audrey Hepburn en War and Peace (1950). Asimismo, durante la serie vemos cómo sus bangs crecen en representación a que Daphne se desarrolla como un personaje más maduro. You go, girl!

3. El complicadísimo peinado-corona de Cressida Cowper

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Elliot Pilcher (@marcelliotpilcher)

Cressida, la mujer dulce por fuera y áspera por dentro, llevaba peinados que simulaban una corona porque quería probarle al príncipe que podía ser una royal. ¿Aguantarías traer un peinado así por horas?

4. El lado romántico de Siena Rosso

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Elliot Pilcher (@marcelliotpilcher)

Quienes prefieran un peinado romántico a más no poder, el look de Siena Rosso (amante de Anthony Bridgerton) es para ti. Los rizos del cabello se dejan caer libremente sin perder su forma, y como tuvo un peinado inspirado en Romeo y Julieta, le añadieron pequeñas estrellas. 💗⭐

5. La exuberancia de la reina Carlota

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Elliot Pilcher (@marcelliotpilcher)

Finalmente, el peinado que es para todas las mujeres que quieran un toque extra a su día. La reina Carlota tuvo pelucas inspiradas en Beyoncé, en estilo Gainsborough de los ochenta con un twist moderno y en el poder de la monarquía. ¡Algunas pelucas requerían de hasta cinco pelucas más! Imposible resistirse a esos caireles desafiando la gravedad, o a un afro perfectamente pensado. ¡Larga vida a la reina!

NO TE PIERDAS: