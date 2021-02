Ejercicio, exfoliantes y amor por el sol. Platicamos con Gwyneth Paltrow para conocer más sobre la rutina de belleza que la hace lucir espectacular a sus 48 años.

Gwyneth Paltrow no es ajena a las makeup-free selfies, y no solo lo demostró durante esta etapa de confinamiento, sino que incluso organizó fiestas sin maquillaje —A.C. (Antes del Coronavirus)—. Pero detrás de la seguridad que guarda con mostrarse sin una gota de pintura, yace una serie de cuidados externos para la piel on point. A sus 48 años y bajo los efectos y causas de la eterna juventud, Gwyneth nos comparte en entrevista sus pasos a seguir.

Por: Regina Barberena

Rutinas de día y de noche

Gwyneth Paltrow: Trato de dormir de ocho a nueve horas, lo considero fundamental para cualquier rutina de belleza. En la mañana uso mi exfoliador y GOOPGENES Face Oil, que es el mejor para la cara. Después de hacer ejercicio, tomo un smoothie para obtener todos los nutrientes y al final del día un baño. Lavo mi cara con todos los productos Goop; es algo que llevo haciendo durante mucho tiempo.

¿Qué debemos buscar en un exfoliante?

GP: Me gustan los productos que tienen exfoliación manual pero con un poco de componentes químicos. Por eso me encanta nuestro Microderm Instant Glow Exfoliation. Porque tienes partículas exfoliadoras, pero un cosquilleo de activos naturales.

«Cena a las 6-6:30pm y a las 7:30pm un baño caliente. Aquí es importante aplicar body butter para que la piel brille y se sienta más firme y menos rugosa. ¡La uso diario!»

Sobre antioxidantes, vitaminas, suplementos…

GP: Los considero de suma importancia, pero son algo muy personalizado. Siempre debes consultarlo previamente con un doctor, ellos te recomendarán los suplementos necesarios. Por ejemplo, me encantan de vitamina C.

Mujeres y los inyectables: ¿qué tanto se habla del tema?

GP: Creo que a muchas mujeres no les gusta hablar del tema y eso también está bien, mientras no se sientan avergonzadas de las decisiones que están tomando. Aquello es para que se sientan mejor consigo mismas, todo mundo debería sentirse libre de probar lo que los haga sentir y verse bien. Es muy personal, y a ninguna mujer debería darle verguenza.

«Los suplementos, la vitaminas y la exfoliación han sido parte de mi por mucho tiempo. Desde los 20 me enfoqué en mi nutrición y ejercicio».

La experiencia de Paltrow con los inyectables en la frown line

GP: He usado el inyectable antiarrugas de Merz (Xeomeen) ya desde hace tres años y me encanta porque deja un look muy natural. Algunas personas lo prefieren más cargado, pero personalmente prefiero que se vea sumamente natural. La primera vez que intenté inyectables de otro tipo fue en mi cumpleaños número 40, pero realmente no me gustaron los resultados y lo dejé por mucho tiempo. Ahora me siento más segura y es importante siempre hablar primero con alguien que te asesore en el tema, o hacer la búsqueda previa.

Sobre su piel deshidratada y el sol

GP: Mi piel tiende a ser seca, así que necesito mucha hidratación. Si quieres mantenerte hidratada, asegúrate de beber agua con minerales, esto ayuda a que el líquido llegue mejor a las células. Así que siempre me aseguro de tener agua mineral o a veces añado sal del Himalaya. Para cuidarme del sol no voy más allá de un bloqueador natural; amo el sol, nos pone de mejor humor y enriquece con vitamina D.

Y tu definición de belleza es…

GP: La belleza es el sentimiento de posibilidades. No se trata de cómo te ves ahora o cómo te quieras ver, sino es guardar ese sentimiento en tu interior de que puedes realizar todo con tu propio potencial.

RECOMENDADO: