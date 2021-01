La mujer Carolina Herrera es auténtica, positiva y vive la vida en tecnicolor

La firma Carolina Herrera se enfrentó al desafío de transformar su nueva línea de maquillaje en un accesorio ready to wear y lo logró.

La diseñadora Carolina Herrera presentó su primera colección de moda cuando tenía 42 años. Ahora el emporio está por celebrar 40 años incursionando, al fin, en el universo del maquillaje.

Una trayectoria de pasos lentos, pero seguros. Y es que a esta aventura se unieron las mentes de Carolina A. Herrera, directora creativa de belleza de la firma; Wes Gordon, director creativo, y Lauren Parsons, consultora global de maquillaje.

Conversamos con Lauren sobre el reto de crear productos innovadores en un mercado altamente competitivo. Como lipsticks e iluminadores que sorprenden por su apariencia, la cual puede ser personalizada, pero también por su contenido: fórmulas novedosas y una fabulosa gama ¡con 36 tonos de labiales!

VANIDADES: ¿Cómo defines el estilo de Carolina Herrera?

LAUREN PARSONS: Colorido y alegre. ¡Es una evolución de los clásicos para la era moderna!

VA: ¿Cuáles fueron las pautas para la nueva colección maquillaje?

LP: Queríamos productos funcionales y que desafiaran lo que ya existía. Por ejemplo, el lipstick matte es hidratante y se desliza con mínimo esfuerzo. Es un placer usarlo ¡y hasta te olvidas que lo traes puesto!

VA: ¿Su principal desafío?

LP: ¡Crear algo diferente que funcionó muy, muy bien! Amo que lanzamos labiales con tres fórmulas diferentes; nos enfocamos en que cada persona pudiera encontrar su tono de rojo perfecto… Tenemos un rojo verdadero, uno marrón, uno rosado, uno satinado… y la lista continúa. Finalmente, hay uno para todos.

VA: ¿Qué te enorgullece de la colección?

LP: Que emociona a la gente. Antes de probar los productos, muchos me dicen: “Normalmente no usaría ese color, no me queda bien o no me gustan los iluminadores”, pero Carolina Herrera Makeup los ha transformado. Estoy orgullosa de que la colección te haga sentir como tú, ¡pero en un día realmente bueno!

VA: ¿Qué hace tan únicos a los labiales?

LP: Su tecnología molecular hace que las texturas se amolden a la forma de los labios, a la vez que hidratan. Son fáciles de aplicar, incluso los de acabado mate.

VA: ¿Por qué todas necesitamos un iluminador en nuestras vidas?

LP: ¡Porque el highlighter correcto literalmente ilumina tu vida! Mira a Marilyn Monroe en cualquiera de sus películas, el iluminador eleva sus pómulos, hace que sus ojos se vean bien despiertos y centelleantes y levanta sus cejas. Nuestra fórmula es de crema a polvo y tiene perlas trituradas, en lugar de glitter, por lo que su efecto es como un tenue resplandor en la piel, en lugar de reflejos metálicos.

Por: Beatriz Velasco