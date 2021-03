De 30 a 50. Usa estos jeans según tu edad y rockea en la calle, la casa, la videollamada o la fiesta virtual.

No es otra historia de vaqueros, es una guía para rejuvenecer tu look y encontrar cuál es el modelo que mejor te va y saber cómo vestirlo. Usa estos jeans según tu edad. Aunque Carolina Herrera diga que las mujeres de más de 40 no deberían usar jeans…

A los 30…

Si tu cuerpo está cambiando, el corte skinny será tu gran aliado, porque estiliza la silueta y sirve como base de un sinfín de outfits. Si eres de cintura estrecha, los mom jeans de tiro alto te irán de maravilla.

Tip: Para afinar tu cuerpo, acompáñalos con botines o zapatos de tacón.

A los 40…

Si ya pasas de los cortes estrechos o de apariencia desgastada, vuelve al básico que no falla: los jeans rectos. Son ultrafavorecedores y, aunque te dan un aire relajado, te hacen ver sofisticada.

Tip: Para lucir arreglada, úsalos con prendas de vestir, detalles metálicos o un trench coat.

A los 50…

Prueba el corte pata de elefante, ya que ayuda a ocultar algunas curvas. Además, si lo usas con tacones o plataformas puedes añadirle algunos centímetros a tu estatura y lucir más delgada.

Tip: Para que tu torso se alargue, selecciona un modelo que llegue a media cintura.

Por: Beatriz Velasco

