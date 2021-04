Guía rápida del anillo de compromiso: material, talla, las 4C y más 💍

Aclaramos algunas de las dudas más comunes sobre el anillo de compromiso con un experto. ¡Da el ‘sí quiero’ al wedding ring!

La elección del anillo de compromiso abre un mundo de posibilidades. Hay distintas formas de encontrar el modelo perfecto para simbolizar el amor y compromiso de una pareja, ¿pero por dónde empezar? Para comprender más los básicos de esta encantadora pieza, hablamos con José David Valencia de Vitanni, una joyería que elabora anillos de compromiso 100% mexicanos.

Tipo de anillo de compromiso: ¿una inversión?

Lo primero a considerar que nos aconseja José David es que un anillo no debe comprometerte económicamente y debe permitirles tener más planes a largo plazo.

Para saber cómo puedes calcular el costo, recomienda primero considerar el tipo de anillo: solitario (solo tiene una piedra preciosa; para las personas que no tienen muchas actividades en el día) o de piedras laterales (para quienes realizan actividades de fuerza o están en constante movimiento).

Piedras del anillo de compromiso

Elegir la piedra preciosa para el anillo de compromiso no es tarea sencilla, pero un buen inicio es tener en cuenta la claridad y tamaño. Hay:

diamantes (piedras de muchísima resistencia y duran toda la vida).

piedras naturales (también muy resistentes, poco comunes y bastante usados en Europa).

cristales (ideales para un presupuesto bajo, pero no menos bonitos; visualmente se asemejan a un diamante y pueden durar toda la vida).

Material del anillo de compromiso

Cualquier anillo de compromiso puede hacerse, indistintamente, de oro amarillo, blanco o rosa. Pero el joyero mexicano recomienda que primero conozcas los gustos de tu pareja, ¡investiga qué color le gustaría más!

Los tres materiales mencionados contienen exactamente la misma proporción de oro puro. El color se otorga por medio de aleaciones —dependiendo de la proporción de mezcla.

Talla del anillo de compromiso

Un paso sencillo pero de gran importancia. Puedes medir el diámetro interno en milímetros de un anillo de tu pareja. O pedir que se mida el diámetro de su dedo por medio de un hilo (aunque requiere de mayor precisión).

Un consejo del joyero es que las novias de 20 a 35 años normalmente miden de un 7 para abajo, así que pueden adquirir un anillo con esta medida y luego hacer ajustes fácilmente (no comprometes al anillo ni a la ocasión especial para darlo).

Las 4C del anillo de compromiso

De acuerdo con las casa de joyería, las características a tomar en cuenta para determinar el valor de un diamante son informalmente conocidas como C’s.

claridad: el diamante tiene inclusiones visibles al ojo (como carboncitos); un diamante de claridad baja tendría muchas inclusiones.

el diamante tiene inclusiones visibles al ojo (como carboncitos); un diamante de claridad baja tendría muchas inclusiones. color: los diamantes con un color muy pronunciado son los más valorados (en rosa, azul, verde o amarillo profundo).

los diamantes con un color muy pronunciado son los más valorados (en rosa, azul, verde o amarillo profundo). carat/quilataje: un quilate equivale a 0.2 gramos. Se divide en 100 puntos, de tal manera que un diamante de 50 puntos equivale a uno de 0.50 quilates.

un quilate equivale a 0.2 gramos. Se divide en 100 puntos, de tal manera que un diamante de 50 puntos equivale a uno de 0.50 quilates. corte: el corte es influenciado por la mano del joyero. Ojo en esta situación: si el diamante es cortado en profundidad y no en diámetro, hará que se vea más chico de lo que es, entonces tendrías un diamante de 50 puntos que se ven como 40 puntos, ¡y hay mucha diferencia de precio entre éstos!

Cuidados generales para tu anillo de compromiso

¿Ya tienes el wedding ring de ensueño? Hora de cuidarlo como se debe. José David menciona que los cuidados son muy básicos, pero necesarios para que te perdure como nuevo toda la vida. Evita exponerlo a químicos (cloro o ciertos jabones), límpialo cada cuatro meses con agua calientita y jabón neutro y un cepillo de dientes que ya no uses. Cada dos o tres años, llévalo con el joyero para una limpieza profunda por ultrasonido. Y si es anillo de plata, ¡úsalo! Pues la plata se oxida más rápido cuando no se usa.

