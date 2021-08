Tres imprescindibles que no faltarán en la maleta de la princesa Leonor para su nueva etapa

La princesa Leonor está a días de partir a Gales para cursar el bachillerato, y como buena futura reina con gran sentido de la moda, hay tres infalibles que sí o sí llevará.

A pocas semanas de que la princesa Leonor comience su nueva vida en Gales, ya tiene claro qué prendas definitivamente no dejará en España. La hija de los reyes Felipe y Letizia cursará el bachillerato como lo hizo su padre en la adolescencia, y ya define poco a poco su estilo en cada una de sus apariciones públicas. Estas mismas prendas pueden servirte de inspiración para usar en cualquier ocasión.

RECOMENDADO: Las mejores fotos del debut en solitario de la princesa Leonor y la infanta Sofía

1) GABARDINA BEIGE

Sun duda es uno de los complementos preferidos en cualquier aparición pública que requiera informalidad y corrección. La gabardina es definitivamente una de las 10 prendas que jamás pasan de moda, y por seguro será uno de los imprescindibles en la maleta de Leonor para esta etapa como estudiante.

2) DENIM

Al heredar la elegancia de su madre, no le será difícil acudir a infinidad de looks básicos para asistir a clases. Leonor apuesta por colores claros y looks monocromáticos, mismos que le hemos visto en repetidas ocasiones y son estilismos muy apropiados para su edad.

3) MOCHILA

Como cualquier otro joven, la princesa Leonor tendrá que elegir mochila que le acompañe durante todo el curso. Al igual que años anteriores, todo apunta a que elegirá una sencilla y discreta mochila para llevar varios detalles como parches, colgantes y accesorios.

SIGUE LEYENDO:

El rey emérito de España, Juan Carlos I a un año del exilio

¿Por qué el Jueves Santo guarda un recuerdo trágico para el Rey Juan Carlos?

Así se vivió el bautizo del príncipe Julien de Suecia, hijo de Sofía y Carlos Felipe