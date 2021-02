Desde hace un tiempo, los términos ‘co-wash’ y el ‘no-poo’ se han vuelto tendencia en el mundo de la belleza, pero ¿qué significan? ¿son buenos o malos? Te explicamos.

Comencemos por explicar estas palabras:

No poo: lavarse el cabello solo con agua (y proviene de no shampoo). Y en ocasiones se utilizan combinaciones de otros ingredientes, como vinagre con bicarnonato.

Co-washing o co-wash: sustituir el shampoo por acondicionador en cada lavado.

Muchas de ustedes han oído hablar de esta nueva tendencia. Y es posible que se pregunten si debemos de dejar de lavarnos el pelo y no usar shampoo o usar un acondicionador en vez de shampoo? La respuesta es NO.

Estos tipos de lavado se han hecho más populares sobre todo para quienes siguen el método curly girl, ya que se asegura que favorece a lograr unos rizos más hidratados y, por ende, mejor definidos. Está especialmente recomendado para las mujeres con cabello grueso, áspero, seco o rizado, sin embargo, también se utiliza en todo tipo de cabello.

Lo que debes saber sobre el co-wash y el no-poo

Sin embargo, Gabriela del Fueyo, farmacéutica especializada en dermocosmética, recalca, una vez más, que el agua sola no limpia porque no arrastra ni elimina la grasa ni el sudor, ya que no son solubles en agua, y por eso se necesita utilizar un shampoo formulado con ingredientes limpiadores, como los sulfatos u otros tensioactivos que arrastren esa suciedad.

Eso por un lado, y, por otro, el pelo no se limpia solo ni tampoco regula la producción de grasa si dejas de lavarte el pelo o espacias lo días de lavado.

Y… ¿Qué pasa con los acondicionadores? ¿Es mejor utilizar acondicionador que shampoo?

No, en absoluto. El shampoo limpia y el acondicionador deja el pelo más suave y facilita el peinado, pero no limpia, ya que no tiene tensioactivos, cuya función

principal es limpiar el pelo; por lo que no se puede utilizar como un sustituto del shampoo. Además, los acondicionadores están formulados con ingredientes que no están diseñados para ponerse sobre el cuero cabelludo.

«Así que esperemos que esta moda pase pronto porque no sirve de nada… bueno sí, lo único que va a hacer es aumentes el riesgo de infecciones en el cuero cabelludo al no usar shampoo de forma habitual que elimine la suciedad, las bacterias, el polvo, etc. que se depositan sobre el cuero cabelludo y el pelo.

Así que sigue con tu rutina habitual y olvídate del co-wash y del no poo», recomienda Gabriela del Fueyo.

Y la duda del millón… ¿Cada cuándo me debo de lavar el pelo? ¿Puedo hacerlo diariamente?

Puedes lavarte el pelo cuando tú quieras. No hay una regla en el número de días para lavárselo. Todo depende de tu tipo de pelo y cuero cabelludo.

Puedes lavártelo cada día, cada dos días, una vez o dos a la semana….

Lavarse el pelo a diario no es malo. Se dice siempre que el pelo hay que acostumbrarlo a no lavarlo demasiado para que no se ensucie tanto, como si el pelo pudiese regularse solo. Esto es completamente falso, ya que, como comentamos antes, no hay ningún beneficio en dejar descansar de lavarse el pelo. Lo único que es muchísimo más cómodo no lavárselo tanto. Sólo comodidad.

Y no se ensucia más por lavárselo más o menos veces. Hay personas en las que sus glándulas sebáceas producen más grasa (hombres o mujeres) y van a necesitar lavarse el pelo a diario. Recuerda, de nuevo, todo siempre depende de tu tipo de pelo y cuero cabelludo.

La producción de grasa depende única y exclusivamente de la glándula sebácea del folículo piloso y está regulada hormonalmente, no por lo que pase en el exterior o la superficie del pelo. La frecuencia y los lavados no influyen en que el pelo se engrase más o menos rápido. Éste se ensucia por la polución o la suciedad del exterior.

En resumen, dejar de lavarte el pelo no tiene ningún beneficio adicional más allá de que estar cómodo o que te de pereza lavártelo.

Importante: Lavarse el pelo diariamente tampoco va a hacer que se caiga más ni va hacer que sufra más agresiones.

¿Alguna vez has utilizado los métodos co-wash y el no-poo? Cuéntanos.

Por: Gabriela del Fueyo. Farmacéutica especializada en dermocosmética. Divulgadora de ciencia, salud y belleza. IG: @gabidelfueyo @the2beautypharmacists.