Los básicos de moda y belleza de Altair Jarabo

La guapa actriz platicó con Vanidades para revelarnos sus básicos de moda y belleza. ¡Toma nota!

Altair Jarabo tiene uno de los rostros más bonitos de la televisión mexicana. Su piel parece de porcelana y tiene un cuerpo espectacular, ¿cómo consigue mantenerse perfecta? Ella misma lo revela a Vanidades.

«Hay veces que amanezco y no me gusta maquillarme mucho pero digo ‘híjole, me veo pálida, me veo recién levantada’, lo que yo siempre hago es ponerme rubor, siempre te hace ver más saludable y más vitaminada», nos confesó.

La actriz de ‘Vencer el desamor’ añadió: «Yo me pongo primero los que son en crema, me pongo un poquito y con una brocha húmeda lo difumino y a veces le pongo un poco de iluminador encima para que brille tantito y ya, ese es un tip que me gusta mucho usar y no te ves ni arreglada y maquillada pero se ve la piel bonita y te ves más sana».

En cuanto a lo que no puede faltar en su clóset, Altair Jarabo nos dijo que es fanática de los zapatos de tacón, «Me encantan», nos confesó. Así que uno de los básicos de la moda para ella son justamente unas bonitas y coquetas zapatillas.

«Lo que más compro son zapatos, me encantan los zapatos y no considero que tengo tanta creatividad para combinar», nos comentó la actriz, quien agregó que los vestidos también forman parte de su clóset, pues «hay vestidos para toda ocasión, depende lo que tú quieras decir».

Altair expresó que en cuestión de esta prenda, las mujeres pueden optar por diversas opciones, «si vas a una cita entonces usas uno coqueto, algo para el trabajo o que quieres verte guapa, pero formal, pero coqueta, pero sin enseñar de más, hay vestidos para todo lo que tú quieras».

Así que si solo puede elegir algunas piezas que no pueden faltar en su armario, Altair Jarabo eligió: «yo diría tacones, vestidos, me maquillo poco pero creo que siempre un buen lipstick ayuda resaltar casi todo y una buena la chamarra de piel, me encanta».

