10 íconos de moda que dejó Coco Chanel 138 años después de su nacimiento

Del perfume Nº5 al collar de perlas, ¿cuál es tu ícono preferido de Coco Chanel? Recordamos a la mítica diseñadora que nació un 19 de agosto.

Un 19 de agosto de 1883 —es decir, hace 138 años— llegaba al mundo la persona que revolucionó y cambió para siempre el mundo de la moda, Gabrielle Chanel, mejor conocida como Coco Chanel.

«La moda pasa y solo el estilo permanece», uno de sus mandamientos. Con motivo de su cumpleaños, recordamos las bases de estilo, hitos y tendencias que Coco Chanel nos dejó. Prácticamente sus lecciones de moda.

1) PERFUME Nº 5

La diseñadora superó la muerte de uno de sus amantes volcándose en la creación de su propio perfume. Poco imaginábamos que se convertiría en uno de los grandes hitos de su carrera. Fue adorado por celebs como Marilyn Monroe (que se lo ponía antes de dormir), y sigue siendo de los más vendidos en todo el mundo.

2) MENOS ES MÁS

Cambió por siempre el concepto de la elegancia y demostró que sofisticación y clase no están reñidos con comodidad y sencillez. Desterró el uso del corsé bajo su premisa, «me metí en este oficio para hacer pasar de moda lo que no me gustaba».

3) COLOR BLACK

La francesa hizo que se dejase de asociar el negro con el luto o la noche y convirtió este color en una de sus señas de identidad. También en el emblema de la elegancia, clase y sofisticación, revolucionando las paletas cromáticas de los años treinta donde imperaba el color y el exceso.

4) FUSIÓN DEL BLANCO Y NEGRO

Una perfecta alianza que pervive generación tras generación y que, irremediablemente, asociamos a la diseñadora que solía confesar que «el negro va con todo y el blanco también, son colores de una belleza absoluta y armonía perfecta».

5) PERLAS, PERLAS, PERLAS

Las perlas como complemento indispensable de cualquier mujer. Imposible pensar en Mademoiselle Chanel y no visualizarla con su inseparable collar de perlas. A pesar de ser una apasionada de la bisutería en cualquier mujer, ella siempre fue fiel a este complemento.

6) TRAJE TWEED

Una de sus memorables aportaciones al mundo de la moda; Chanel revolucionó el traje con un conjunto que no renuncia ni a la feminidad ni a la elegancia.

7) BAILARINAS BICOLOR

«Una mujer con buenos zapatos nunca es fea», solía afirmar la diseñadora, que convirtió los zapatos planos en color crema con puntera negra en uno de sus grandes clásicos. ¿El motivo para esta punta oscura? Para acortar el pie.

8) BOLSO ACOLCHADO

Uno de los complementos más deseados y codiciados 50 años después de la muerte de la francesa. Es un auténtico ícono que toda fashionista posee y guarda como «oro en paño». Coco creó su famoso 2.55 en 1955, logrando incluir un elegante bolso acolchado con cadena deslizante para que la mujer tenga libertad de movimiento.

9) RAYAS MARINERAS

Gracias a Coco Chanel, hoy tenemos camisetas de rayas en nuestro armario. ¿Te quieres sentir como en la Riviera Francesa? Un conjunto con esta prenda nos transporta.

10) LITTLE BLACK DRESS

El petite robe noire, pequeño vestido negro corto creado en 1926 es tan versátil como favorecedor, una de las prendas que no faltan en ningún armario y nos salvan de cualquier imprevisto. ¡Gracias, Coco!

