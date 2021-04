Los mejores ‘beauty looks’ de los Spirit Awards 2021: de Elle Fanning a Cate Blanchett y más

Bajo formato digital y encaminándonos a los Oscar 2021, los Spirit Awards también tienen el poder de mucho estilismo y una gran red carpet virtual.

Los Spirit Awards son unos galardones cinematográficos que celebran lo mejor del cine independiente —un evento producido por Film Independent, organización sin fines de lucro enfocada al arte. Este año, como casi todas las ceremonias, la premiación fue virtual y, por ende, presenciamos la alfombra roja a través de los celulares y pantallas. Esto no evitó que apreciáramos la gala de artistas que derrocharon glamour con sus looks desde casa. Repasemos a los destacados mientras calentamos motores para los Oscar 2021.

Elle Fanning en Vivienne Westwood

Fanning fue una de las estrellas de la noche con un modelo lila de alta costura de Vivienne Westwood. Este diseño de seda dorada la acompañó con un juego de perlas con choker. La actriz explicó en Instagram que se inspiró por la ex emperatriz Catalina la Grande. El delineado gráfico fue obra de Erin Ayanian Monroe, sobre párpado superior e inferior.

Carey Mulligan en Prada

La protagonista de Promising Yong Woman deslumbró en un atuendo de Prada, seleccionado por la estilista con base en Londres, Nicky Yates. Fue una apuesta sobria y elegante, de traje color verde botella con camisa blanca de cuello cerrado y un particular cinturón. El maquillaje de Georgie Eisdell brilló gracias a los labios borgoña y un discreto glow en las mejillas.

Kate Mara en Miu Miu

La actriz y productora ejecutiva Kate Mara deslumbró con un juego de falda y chaqueta con hombreras ligeramente bombachas, con detalle al final de las mangas. Este modelo Miu Miu brilló con el patrón de perlas y chaquira. El peinado era de un ligero efecto wet con horquilla de perlas y maquillaje luminoso en ojos y labios, cortesía de Dior.

Renée Zellwegger en Alexandre Vauthier

La actriz que cumplirá 52 años el mismo día que los Oscar 2021 brilló con un look tan sencillo como ganador. Renée Zellwegger usó un jumpsuit del diseñador francés de alta costura, Alexandre Vauthier. En cabello, optó por corte midi con ondas despeinadas para darle volumen y un muy sencillo maquillaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Renée Kathleen Zellweger (@reneezellweger_official)

Annie Murphy en Dior

Para presentar uno de los premios, Annie Murphy llevó un vestido georgette con retazos de varios estampados y tonos. Este modelo fue trabajo de Grazia Chiuri para Dior, como parte de la colección pre-otoño 2021. El complemento perfecto fueron sus labios fucsia con acabado gloss y un favorecedor peinado en ondas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐁𝐢𝐚𝐧 (@anniemurphymood)

Cate Blanchett con el mejor blazer

El estilizado minimal look de Cate Blanchett se llevó varios aplausos gracias a la elegante sencillez con la que consiguió un conjunto ideal. Apostó por un blazer oscuro y una ganadora melena carré lisa, pronunciada raya lateral y maquillaje nude.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cate blanchett (@cate_blanchettofficial)

Julia Garner en Prada

La actriz más reconocida por Ozark, Julia Garner, fue nominada a Best Female Lead por The Assistant, y para la ocasión eligió un modelo Prada color hielo. Este vestido de chiffon estaba adornado con plumas de marabú, flecos de piedra jais y cristales Swarovski bordados. Para el beauty look usó un penado tipo tipo fifties y maquillaje brillante y lujoso de Chanel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Prada (@prada)

