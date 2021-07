Los otros competidores en los Juegos Olímpicos: diseñadores que hicieron los uniformes para Tokio 2020

Estos serán los Juegos Olímpicos más complicados de la historia por diversas razones. ¿La más obvia? Seguimos en pandemia de coronavirus. Finalmente llegó la fecha en que se inauguran (23 de julio 2021) y presenciaremos la entrada de miles de atletas listos para cumplir su rol. Pero además de las destrezas físicas, hay una muy importante y de gran representación, la textil. El diseño de modas en las Olimpiadas tiene un peso destacado para darle identidad al país, dinamismo, innovación y, en algunos casos, lujo. Te contamos más sobre las mentes tras los uniformes con más estilo de los Juegos Olímpicos 2021.

El equipo estadounidense viste de Ralph Lauren con sus colores insignia. Los uniformes para la ceremonia de apertura constan de un blazer azul marino. Para los juegos diseñaron una chamarra con tecnología especializada en mantener frescos a sus portadores.

La firma Li-Ning lleva este nombre por el gimnasta de clase mundial, Li Ning, desde 1990. Vestirán a todos los deportistas con set de pants y chamarras, playeras polo y tenis. Para la ceremonia de inauguración, se usarán trajes con detalles de bordados oaxaqueños.

En palabras de Giorgio Armani, «debemos redescubrir la humanidad, lealtad y compromiso, algo que los atletas hacen diariamente y son un ejemplo a seguir». La firma italiana destacó que rendirá tributo a Japón con tres importantes símbolos, entre ellos la palabra ‘Italia’ escrito en Kanji, el sistema de escritura vertical japonés.

La colección Tokyo 2020 creada por Anastasia Zadorina, fundadora de Zasport, no tiene la bandera rusa, pero sí sus colores —y varios motivos japoneses. Se hicieron chaquetas abiertas en forma de abanico, camisas con la estampa de ‘La gran ola’ de Kanagawa y hasta una letra jeroglífica especial (vía Russia Beyond)

La firma del diseñador liberiano-estadounidense, Telfar Clemens, estrenará pasarela desde que llegó la pandemia en el catwalk de inauguración de los juegos. De acuerdo con Vogue, creó 70 piezas para el equipo, incluidos pants, leotardos, mochilas y más.

El equipo GB usará una colección inspirada en los sesenta por la firma londinense Ben Sherman. Portarán chamarras con detalles en azul marino, rojo y blanco, así como el león insignia de la región.

El equipo japonés usará un uniforme unisex creado por la marca Aoki. Apostaron por prendas manufacturadas con fibras vegetales, de bajo impacto de dióxido de carbono y que les proteja contra el calor.

The #Tokyo2020 technical official uniforms! 😍

Designed with #sustainability and #diversity in mind.

The unisex outfits have been manufactured to include plant based fibres, have a low C02 impact on the environment and incorporates features to protect against the heat. 🙌 pic.twitter.com/OEKLZ2Vtri

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) January 23, 2020