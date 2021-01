Sería imposible decir que Carolina Herrera luce así de radiante a sus 82 años por pura magia. Mejor develemos sus secretos de belleza para rejuvenecer.

Su enorme renombre en el mundo de la moda la posicionó como la mujer que es: Carolina Herrera. Nombre internacionalmente reconocido y personaje de gran trayectoria, esta diseñadora cumple 82 años este 8 de enero 2021. Y no solo nos ha sorprendido con polémicas declaraciones —jeans prohibidos después de los 40—, sino que su rostro rejuvenecido nos tiene hipnotizadas. Develemos un par de secretos de belleza de la octagenaria venezolana. «Cuando me miro al espejo ya no busco a la que fui en el pasado, sonrío a la que soy hoy, me alegro del camino andado y asumo mis contradicciones»

Primero lo primero, aceptar tu edad y sentirte orgullosa de ella. Ningún lift o crema nocturna tendrán el mismo efecto que tu amor propio. Carolina es ferviente manifestante del love yourself y de quererte en el proceso de envejecer. 💞

El corte de cabello es muy importante

Entre sus polémicas declaraciones, Herrera afirma que las mujeres mayores de 40 con cabello largo, no son elegantes. Claro que cada quien tiene su parecer en esta opinión y puede hacer las cosas a su propio modo. Pero para la venezolana, un corte a la altura de las orejas, peinado hacia arriba y hacia atrás, de gran volumen y en un tono dorado claro neutro, es suficiente. ¡Cualquiera lo puede intentar!

¡Toma mucha agua!

En entrevista con Daily Mail señaló que lo más importante de todo es tomar mucha agua. Mantiene el cutis fresco, ayudas a la mejor función de los órganos y tu piel se beneficia al cien. Reveló que se lava la cara con el Universal Anti-Aging Cleanser de la dermatóloga neoyorquina Dra. Patricia Wexler. Luego usa Day Cream de Dr. Hauschka Rose y Your Skin Makeup Foundation de Sally Hansen.

Poco maquillaje será más que suficiente

Las apuestas de Carolina para maquillarse son: Les 4 Ombres in Smokey Eyes de Chanel, Maybelline Define-A-Lash Mascara y Bobbi Brown Lip Color in Plum Berry. No necesita más retoques pintorescos en la cara, pues menos es más. Esto también lo contó al tabloide británico.

¿Los mejores hábitos?

Siempre, SIEMPRE, quitarse el maquillaje de noche. Reveló que peca de lavarse demasiado el cabello, pero es a gusto de cada quien.

Aliviánate y aliméntate bien

¡No te sobre-estreses! El estrés tiene muchas repercusiones en tu sistema —¡también acelera el proceso de las arrugas!—. Para desestresarse, Carolina se rodea de silencio. Le gusta ir a su cuarto y no hablar con nadie, solamente leer libros.

La venezolana no tiene una rutina de ejercicios específica, pero sí usa mucho las escaleras y sale a caminar cuando puede. Sobre la comida, evita los platillos complejos y prefiere el pescado y los vegetales. Y no cree que sea necesario tomar suplementos, prefiere adherirse a una buena alimentación.

¿Qué te parecen estos tips de belleza de la diseñadora? ¡Felices 82 años, Carolina Herrera!

