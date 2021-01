Los secretos de belleza de Fátima Molina

La protagonista de la nueva telenovela de Televisa, ‘Te acuerdas de mí’, compartió con Vanidades su rutina de belleza y sus básicos de moda.

Por Alejandra Morón Díaz Instagram: @moronitas

Fátima Molina, la actriz que protagonizará la nueva telenovela de Televisa ‘Te acuerdas de mí’, que se estrena el próximo 18 de enero por Las Estrellas, nos reveló cuál es su rutina de belleza y sis básicos en la moda.

En entrevista con Vanidades, la actriz dijo que al tener una agenda que cambia constantemente debido a su trabajo, va variando su rutina de belleza, pero casi siempre trata de hacer lo mismo.

«Generalmente lo que hago desde que me levanto es hacer cardio en ayunas, luego enseguida es tomarme un litro de agua y lo voy variando porque a veces no me alcanza el tiempo», expresó.

Para ella, la clave de tener un cuerpo saludable y una piel perfecta está en tomar mucha agua: «es esencial, creo que ayuda muchísimo a la piel, el cabello y a los órganos», dijo y agregó que el vital líquido hace que su cuerpo se desintoxique cada mañana.

Entre las cosas que no pueden faltar para el cuidado de su piel, está el ponerse bloqueador solar pues «es esencial para salir», dijo la actriz que dará vida a ‘Vera’ próximamente.

Además, todas las mañanas antes de desayunar, Fátima Molina se toma «un shot de colágeno con algún jugo verde y ya después desayuno normal», nos compartió.

Por las noches, la actriz religiosamente se desmaquilla «¡jamás me voy a dormir maquillada!» y tras tener «la cara lavada» se coloca algunos «sueros y cremas libres de toxinas que sean lo más naturales posibles».

Sobre cómo mantiene unas pestañas tan saludables y largas, la protagonista de ‘Te acuerdas de mí’ nos confesó que uno de sus secretos «es poner aceite de ricino en las noches y desmaquillar con aceite de coco».

Sus básicos que no pueden faltar en su clóset

Le preguntamos a Fátima Molina qué es lo que no puede faltar en su clóset y esto es lo que nos respondió: