Melena rejuvenecida. Cómo controlar las canas en casa o con el estilista

¿Buscas rejuvenecer tu melena? Entonces para las canas necesitas algo más que un tinte. Así es como lo puedes cuidar en casa y en el salón.

Con el paso de los años aparecen las canas, las cuales son el resultado de una pérdida paulatina en la producción de pigmento, derivada del envejecimiento de los melanocitos. Pero, además de un cambio en la tonalidad, la fibra capilar sufre otras transformaciones, como los explica Miguel Carpio, especialista de Berussti Saloon: “Una melena madura cambia la textura, puede ser que pierda densidad y el color se oxide. Además, generalmente se vuelve más seca y gruesa”.

Por eso, aunque la tiñas, es muy probable que no disponga de la textura, cuerpo y brillo del pasado. Afortunadamente, existen tratamientos especiales para devolverle su juventud.

En el salón

Primero, es importante entender que, con el paso de los años, además del pelo, el cuero cabelludo es diferente, ya que produce menos de la grasa natural y, por lo tanto, cada fibra capilar recibe menos nutrientes. Por eso, lo recomendable es elegir productos que consideren desde la raíz hasta la punta.

Si vas a ir al salón, tu estilista debe considerar diversos factores: tu tipo de melena, si se encuentra teñida y hasta cómo te la peinas.

Uno de los servicios más recomendables incluye queratina natural. “El tratamiento se llama Brasil Cacau y aporta las proteínas que se han perdido, logrando nutrir, suavizar, disciplinar y disminuir el frizz. Pero mucho ojo, no lo confundas con el alisado permanente, el cual fractura la fibra capilar para lograr sus resultados”, afirma Miguel.

También puedes encontrar tratamientos de alta tecnología y moleculares, los cuales puedes recibir de una a dos veces al mes. “Nosotros utilizamos los de Truss”, comenta Miguel, “que en aproximadamente 12 minutos devuelven el brillo, suavidad e hidratación”.

Otra opción incluye al ingrediente del momento: ácido hialurónico. “Si lo aplicamos a nuestro pelo, éste se va a ver mucho más hidratado; aunque este efecto también lo podemos conseguir en casa, con una buena línea de shampoo, mascarilla y acondicionador”, considera el experto.

En casa

Entendiendo que esto no sólo es un tema de color, ya que las principales necesidades son: la pérdida de densidad (grosor o caída del pelo), oxidación (colores no deseados o naranjas) y un cuero cabelludo de seco a sensible, es recomendable que tu estilista te diga cuáles son los tratamientos que mejor te funcionarán.

Independientemente de la marca, Miguel aconseja emplear productos libres de sulfatos, parabenos y sales. Ahora, volviendo al punto de partida, las canas, el experto considera que en fechas recientes se han convertido en una tendencia. “Hemos visto que todos quieren y sueñan con una melena platinada perfecta, sin importar la edad.

Para que las canas no sean tus enemigas –si te reúsas a teñirlas– debes cuidarlas (con un buen corte, tratamiento y matizante). Al final, todo es cuestión de actitud”.

Dieta anticanas

No sólo importa cómo lo lavas y qué tratamientos le aplicas, también tienes que considerar la alimentación que llevas:

Ingiere alimentos con un alto contenido de hierro, cobre, zinc y sílice, ya sea espinaca, arúgula y kale (principalmente en versiones baby), betabel, jitomate y ostión, así como nueces de la India y de Brasil.

Evita productos que, entre sus principales ingredientes, contengan conservadores, colorantes y saborizantes artificiales, como el pan light o jamón de pavo, los cuales alteran tu proceso digestivo y, por lo tanto, la manera en la que alimentas tu pelo.

Por: Beatriz Velasco

