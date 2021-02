La tendencia se llama No Makeup Makeup y deja tu dermis como si estuviera al natural, con el beneficio de ocultar pequeñas imperfecciones.

Si no estás al tanto, te lo adelantamos: Rostros naturales, la tendencia de belleza que conquistará el 2021. El terreno del all natural domina en muchos ámbitos —llámese moda, calzado, joyería, diseño de interiores—. Y el rostro no se queda atrás. Maluma dijo en Copas de vino, «sin maquillaje siempre a la fresh», y le haremos caso con esta tendencia que viene fuerte: el No Makeup Makeup. Llegó el momento de consentirte y lucirte con pequeñas definiciones y poco esfuerzo.

Pasos a seguir para tener un No Makeup Makeup on point.

1. Pule

Para descubrir una nueva capa de dermis sana, con brillo natural, te puedes ayudar de un exfoliante facial suave, que unifique el tono de tu piel al retirar células muertas.

Exfoliante de tuna y agave, AGAVESPA, $753.

2. Corrige

El truco del corrector se encuentra en para qué y cómo se aplica. Si buscas cubrir las imperfecciones hazlo con una brocha pequeña y plana; para las ojeras utiliza las yemas de tus dedos.

Soft Matte Complete Concealer, NARS, $69.

3. Protege e ilumina

Después de tu crema facial, el siguiente paso es el bloqueador. Usa uno con un factor alto, pero consistencia ligera: mantén la humectación y un acabado luminoso.

Bloqueador Glowstick FPS50, SUPERGOOP!, $615.

4. Ilumina

Aplica unos toques de luz en tus lagrimales y despierta tu mirada. Esta varita de sombra lo logra con unos cuantos pases, búscala en tono moonlight.

Caviar Stick Eye Colour, LAURA MERCIER, $650.

5. Define

Define tu ojos con una capa de máscara de pestañas, la cual te hará ver aún más despierta. La de Marc Jacobs ofrece un efecto de mayor longitud y volumen.

Velvet Noir Major Volume, MARC JACOBS, $600.

RECOMENDADO: