¡Mamá con look royal! Inspírate para este Día de las Madres con el conjunto de la reina Letizia y el ganador peinado de Kate Middleton.

No permitas que un Día de las Madres atípico por segundo año consecutivo te quite las intenciones de lucir fabulosa. Para este 10 de mayo le decimos adiós a los pants y hola a los vestidos para estar en casa —y una royal tiene el modelo ideal para la ocasión. Pero también tenemos la inspiración perfecta para tener el cabello on point, sin demasiado esfuerzo y para verse chic-elegante.

El vestido floreado de la reina Letizia para las mamás de estilo vintage y romántico

Doña Letizia presidió el acto del Día Mundial de la Cruz Roja, en Madrid, y echó suerte a su armario con un modelo que compró hace cuatro años, pero sigue siendo de gran referencia para quienes aman la máxima expresión de romanticismo en vestidos.

Además, de marca low cost: se trata de un vestido de Zara de largo midi y manga larga, con estampado floral en tonos pastel de rojo, azules y turquesa. Con la cintura y las mangas ceñidas, para dar un vuelo un poco ancho y darle esa textura de suavidad.

Le acompañó unos salones de charol con tacón ancho de Hugo Boss en modelo Mayfair tirándole al rosa pastel, y, a la par del floral modelo, pendientes en diseño de flor de nácar. ¿Así o más romántico el conjunto?

El peinado real (y con elegantes ondas) de Kate Middleton

Kate Middleton está de vuelta a su agenda desde casa, y no por eso ha abandonado el estilismo digno de una mujer práctica y trabajadora. Esta vez nos cautivó desde una videollamada por el Día Internacional de la Partera (cada 5 de mayo), donde entrevistó a una partera.

Kate apostó por el look ultra smart con un blazer azul cobalto —como bien hemos pensado antes, podría considerársele la reina de los blazers. Curiosamente, también de Zara, ¡como el vestido de Letizia! Con joyería de Orelia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Royal Families (@coutureandroyals)

La futura reina consorte se decantó por una melena de base lacia con mechones ondeados amarrados ligeramente en una especie de nudo de media coleta. Este efecto es causa del peinado real que cualquier mamá que adore un hairstyle sencillo pero elegante puede usar.

De hecho, nos encanta la mancuerna de estilo que tienen estas dos royals. Ahora, la magia de esto es, ¡que ambos elementos van de la mano! Y con ellos lograrás un royal look ideal para el Día de las Madres. 💐

