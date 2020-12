Falleció a los 98 años el pionero del prêt-à-porter, pero su legado permanecerá en el mundo de la moda. Recordamos el trayecto de Pierre Cardin.

Pietro Cardin fue un diseñador de moda nacido en Italia y nacionalizado francés, por eso cambió su nombre a Pierre. A pesar de haber estudiado moda, su pasión siempre fue la moda, por lo que buscó trabajar para Shiaparelli por un tiempo hasta convertirse en jefe del atelier de Christian Dior. Este diciembre 2020 se dio a conocer que el diseñador falleció a la edad de 98, por lo que deja un legado de estilo que merece recordarse por mucho tiempo.

Esta cronología del trabajo de Pierre Cardin será inspiración para muchos

1950, el boom de la alta costura versus prêt-à-porter

Después de estudiar arquitectura y trabajar con la diseñadora Jeanne Paquin, se convirtió en atelier de Christian Dior en 1947. Le denegaron trabajar en Balenciaga, así que fundó su propia casa en 1950, y tres años después se inició oficialmente en el mundo de la alta costura.

1960-1970: un ague futurista

Como pionero de la moda futurista, Pierre destacó por el uso de figuras geométricas, exageradas y en colores lisos para darle drama a la simplicidad. También jugaba con las curvas, líneas y círculos que reforzaran esta imagen de pasarela moderna a su época.

A partir de los 70, incorporó las mini y las maxi, además de ser de los pocos atrevidos en combinar minifalda con abrigo, blusas o jersey largos.

Además de ser el primero en exportar a Japón, fue de los pocos que apostaron por la «moda rápida», el prêt-à-porter para mujeres (aunque también fue factor de crítica).

1980-1990: reconocimiento mundial

Recibió premios por la creatividad de sus colecciones, sacó perfumes para caballero y dama y lo condecoraron Knight of the Legion of Honour como Chevalier des Arts et des Lettres.

También realizó el primer desfile en la Plaza Roja de Moscú con 200 mil personas. Aceptó un lugar en la Academy of Fine Arts del French Institute y conoció a Nelson Mandela.

2000-2020: Pierre Cardin en los dos miles

Para este entonces sus colecciones ya habían pisado tierra de todos los continentes. Abrió su propio museo y sacó un libro. En este 2020, en febrero, lo honoraron con una estrella dorada en Palm Springs e inauguró una nueva tienda en París.

Pierre Cardin le dio vida a las figuras, realzó las planicies, jugó con las texturas y dio paso a una moda vanguardista de mucho movimiento. Por esto y más, su trayecto permanecerá en memoria de muchos.