¿Qué significa el outfit completamente blanco de JLo durante la investidura de Joe Biden? Además puedes usarlo lo que resta de la temporada.

Los abrigos dominaron la investidura de Joe Biden. En este tenor, el #InaugurationDay2021 fue una pasarela en la que mujeres de enorme renombre lucieron piezas con un significado detrás. Las artistas no se quedaron atrás, pues Jennifer Lopez se presentó en un conjunto blanco de pies a cabeza que cautivó por muchas razones.

Te puede interesar: Conoce a Ella Emhoff, la hijastra de Kamala Harris ya considerada icono de moda

JLo eligió un conjunto de Chanel totalmente blanco para honrar el movimiento sufragista de mujeres

Bajo las interpretaciones de This Land is Your Land y Let’s Get Loud, JLo apareció con pantalón acampanado, camisa de cuello alto con holanes y abrigo largo con botones dorados de Chanel.

De acuerdo con el National Park Service, las mujeres han usado blanco durante sus constantes luchas por derechos de equidad desde el siglo pasado.

El Fashion Book reporta que a principios del siglo XX había tres colores importantes para estas mujeres: morado (representa lealtad), dorado (se debe a las campañas de Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton) y blanco (representa pureza y virtud).

Las mujeres y sufragistas vestían totalmente de blanco para las marchas. Lo convirtieron en un color inclusivo para que otros se unieran a ellas.

Cómo brillar en un total white look

Te compartimos un par de tips para lograr este conjunto ganador en cualquier época del año. ¿Dónde lo hemos visto antes? Ah sí, en ‘Gámbito de Dama’.

Ten cuidado cuando combines diferentes tonos de blanco: y esto depende de la temporada, así que presta atención al clima para combinar las prendas necesarias. Qué tan neutral, cremoso o brillante lo quieras.

Juega con las diferentes texturas: así como Jennifer lo hizo con holanes, tweed y estampados galigoreados. De esta forma tu look será todo menos plano.

Juega con el columen: un abrigo entallado con pantalones acampan

ados, o unos skinny jeans con un suéter oversize, ¡Mezclas ideales!

Añade accesorios metálicos: Jennifer Lopez lució botones plateados aretes grandes, pulseras y cinturón con metales.

Súbete a esas plataformas: y agarra confianza para caminar en plataformas, mismas que resaltarán tu silueta en armonía con el blanco.