Hay una royal que ha pasado por diversos estilos de cabello. Encuentra inspiración en Sofía de Wessex, la nuera favorita de la reina Isabel II que celebra sus 56 años.

El rubio permanece, pero la estructura cambia. La esposa del príncipe Eduardo celebra su cumpleaños número 56 fiel a su estilo y con orgullo de poderse considerar la nuera favorita de la reina Isabel II. A Sofía de Wessex la hemos visto a través del tiempo con vasta diversidad de peinados y cortes de cabello. No vemos por qué no inspirarse en esta royal para buscar nuevas tendencias de pelo en 2021, o simplemente porque a las mujeres de 50 les sienta tan bien. Hagamos un recuento del su royal hairstyle.

Garçon

Un tanto más largo que el tradicional corte garçon, con flequillo lateral largo y puntas hacia afuera. Este look de Sofia data del 2009 y resulta muy versátil para las mujeres que no quieren batallar en tener el pelo en la cara todo el tiempo.

Pixie abullonado

Así es como se manejaba un corte maduro en los dos miles. Bueno, hoy en día aún se presume divinamente. La condesa jugó con mechas rubias para darle un volumen visual y añadió un fleco corto un tanto más largo que la frente. Carolina Herrera está orgullosa de esto.

Long hair don’t care

Vámonos al 2020, donde aproximándose a los 60 años, Sofía presume de una larga melena que le permite tener una coleta lo suficientemente desarreglada para verse arreglada. La raya lateral hace toda la magia. ¡Comodidad asegurada!

Lob en capas y flequillo

Richard Stone ha pintado portarretratos de los royals desde los 22 años. Este fue uno de la condesa en 2006 en el que presume de un corte lob en capas y peinado con puntas en ‘U’ hacia afuera. Una más de su temporada con flequillo. ¿Qué te parece?

Flequillo en capas al estilo juvenil

Posiblemente uno de los cortes más favorecedores para mujeres de más de 40 años. No solo afila la cara, sino que el ligero flequillo cortado en muchas capas da un toque juvenil. No olvidemos que con este pixie la joyería lucirá siempre de 10. ¡Nos encanta!

Media coleta para la mujer versátil

La regla de que el cabello largo no aplica para mujeres con más de 40 de Carolina Herrera no aplica para la condesa. Sofia deja libre su corte midi tendiendo a largo para poderse hacer una práctica media coleta. ¿Quién no ama llevar el cabello así?