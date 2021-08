Cuidados estrella: lo que Jennifer Lopez, Sofía Vergara y más celebs usan en la piel

No se trata de desafiar la edad, sino de minimizar los signos visibles. Así es como Drew Barrymore y más celebs conservan sus rasgos de juventud.

Por: Beatriz Velasco

Nos encantan estos 7 secretos de celebs (entre 30 y 70 años) para ser una mujer plena, sana y feliz en su piel. Y si quieres complementar este autocuidado inspirándote en las famosas, hablemos de lo que usan en el rostro. Revelamos los poderosos secretos de mujeres de 30 años (como Rosie Huntington) hasta las de 50 (como Jennifer Lopez).

Pero antes… Los tratamientos antiedad que se imponen

Según pronósticos de la International Association for Physicians Aesthetic Medicine, la lista de los más solicitados en 2021 será:

1. Bótox y rellenos: La novedad es el baby botox, una dosis menor para un resultado más natural que muchas famosas ya están probando.

2. Plasma rico en plaquetas: Se aplica en piel o cuero cabelludo, con resultados de uno a dos años.

3. Microagujas: Se realizan microlesiones en la piel con el objeto de que ésta se repare, reduciendo las

1) ROSIE HUNTINGTON-WHITELEY (34 AÑOS)

En los backstages de los desfiles de moda, la modelo descubrió un agua micelar efectiva para retirar el maquillaje de ojos: Sensibio H2O, de Bioderma. Para lavarse la cara prefiere Warming Honey Cleanser, de iS Clinical. Sus labios los hidrata con 101 Ointment Strawberry Multi-Balm, de Lanolips, y el resto lo nutre con una buena dosis de vitamina C, gracias al Super Serum Advance, de iS Clinical. ¿Su contorno de ojos favorito? SkinLongevity, de bareMinerals. Por último, ama el efecto hidratante del Face Mist, de Tata Harper.

2) DREW BARRYMORE (46 AÑOS)

En sus redes sociales Drew comparte el arsenal de productos de belleza que prueba. Es fan de las sheet mask, así que seguro le gustaría usar los parches para ojos EYE-V Moisture Boost, de Neora. Entre sus favoritos para tratar el contorno de ojos destaca Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix, de Estée Lauder, y para rejuvenecer su pelo, su consentido es el Hair Perfector Nº 3, de Olaplex.

3) SOFÍA VERGARA (48 AÑOS)

Ella encontró la fórmula de cuidados perfecta: limpieza no agresiva y grandes cantidades de protector solar. Aunque ama descubrir tratamientos, sabe que su piel es sensible, por eso su rutina tiene pocas alteraciones. Para limpiar usa el dermolimpiador Gentle Skin Cleanser, de Cetaphil. Después un humectante, es fan de la Crème, de la Mer. Y no le falta una buena dosis de Matte Screen FPS 40, de Supergoop!

4) JENNIFER LOPEZ (51 AÑOS)

Sus buenos genes son innegables, pero trabaja duro por su imagen. Lo hace con el Método Tracy Anderson y los planes de alimentación de Body Lab. Y así de cuidadosa es con su piel. Por eso lanzó su línea de tratamientos JLo Beauty, cuyo ingrediente especial es el aceite de oliva. Además, duerme de ocho a 10 horas y mantiene su cara limpia antes de ejercitarse e irse a dormir. Y lo más importante, se protege del sol.

5) CHRISTY TURLINGTON (52 AÑOS)

A la supermodelo le funciona hacer yoga, correr, comer bien y cuidarse desde adentro con el complejo Time Perfection, de Imedeen. Como es de piel seca, ama el efecto de los aceites faciales, su favorito es Nighttime Nourishing Oil, de Sundãri (marca de la que es cofundadora). También embellece su melena con los shampoos de Rahua. Por último, para un look natural, su base preferida es Even Better Makeup FPS 15, de Clinique.

