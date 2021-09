Secretos de belleza y cuidado personal de Beyoncé para llegar radiante a los 40

Celebramos el cumpleaños número 40 de la icónica Beyoncé, figura femenina de resiliencia, moda y belleza que cada año luce mejor.

Fue precisamente este 2021 que Beyoncé rompió el récord como artista femenina con más Gammys en la historia. Si es no es un trabajo legendario en la industria, no sé qué lo sería. Y acompañando a su talento viene una serie de cuidados personales que la hacen brillar de pies y cabeza, sin importar la edad. Ahora que llega al cumpleaños número 40, develamos algunos de los beauty secrets mejor aplicados de esta estrella americana.

1) Esconde los ojos cansados

Aunque prioriza sus horas de sueño, hay veces en que mantener la rutina parecería imposible —¡vida de tours! Por eso reveló a Elle que en ocasiones usa sombra dorada en la comisura de los ojos «para verse más despierta». Admitió que es más sutil que usar solo color blanco, ¡lo amamos!

2) Siempre se quita el maquillaje antes de dormir

Seguro Beyoncé sigue estos 6 pasos para desmaquillarse como experta (y no dañar la piel). Bueno, a ciencia cierta no se sabe, pero su maquillista de confianza, Sir John, reveló que el cuidado de su piel siempre va primero. «Quítate el maquillaje antes de dormir, no importa si mueras de sueño o de borrachez», explicó.

3) Venera su imagen corporal

Aunque estar fit es uno de los mayores assets de esta cantante, abraza a su cuerpo tal y como es. «Nadie está obligado a lucir igual», dijo en un video. «Sé sano y cuídate, pero ponte feliz con las hermosas características que te hacen tú misma».

4) Trucos de base

Para la misma entrevista con Elle, su secreto para que el maquillaje dure toda la noche es empezar con primer; después mucho polvo para evitar que algo se «resbale» por aquí o por allá. Usa rímel a prueba de agua o pestañas postizas y el cabello va pegado en hairspray.

5) Leal a la dieta plant-based

Bey es una fan longeva de la dieta basada en plantas, y de acuerdo con Refinery29 adora el plan vegano de 22 días del nutriólogo Marco Borges. De hecho fue uno de los planes alimentarios con los que se preparó para Coachella. Nada de carbs simples ni alcohol, solo las propiedades que brindan los vegetales.

6) Aceites para el cabello

A más de una nos ha cautivado la melena de Queen B, y uno de sus secretos lo puedes hacer fácilmente en casa. Bey se aplica un brebaje de aceite caliente que ella misma prepara con aceites naturales y vitamina E. Además usa shampoo sin sulfatos.

