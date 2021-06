Todos los secretos develados para obtener pestañas de impacto

Lucir pestañas de impacto es más fácil de lo que crees. Expertos en maquillaje nos comparten sus mejores técnicas.

Hora de decir «lo único dramático en mi vida son mis pestañas». Si quieres un efecto #OMG en tus pestañas pero aún no lo consigues, te pasamos los consejos de los expertos. Alberto Tovar (make up artist de By Apple Cosmetics) y la beauty blogger Diana Luvoa platican sobre cómo mejorar tu técnica con el rímel.

1. Sin capa tras capa

Aplicar demasiadas capas de rímel sí hará que las pestañas se vean gruesas, pero también grumosas, sin definición natural y lucirán pesadas. Lo ideal es aplicar dos o máximo tres capas.

2. El método infalible

Al aplicar la máscara, siempre hazlo de forma continua: comienza desde la raíz hasta la punta, colócala en zig zag solamente sobre el nacimiento de las pestañas y sigue hasta las puntas. Deja secar y aplica nuevamente de la misma manera. Por último, solo da un toque en las puntas.

3. Alta calidad

Otro factor determinante para que la máscara aguante y otorgue la mejor forma a las pestañas, es la calidad del producto. Busca uno que tenga buena densidad, definición y alargamiento para las pestañas, que no sea pesado y nutra o repare las fibras naturales de éstas. ¡Hay algunos con vitaproteína y baba de caracol que las fortalece!

4. Tu aliado, el cepillo

El cepillo tiene mucha importancia en este tema, ya que su forma y material ayudará a prolongar las fibras, mantener la curva y generar la densidad ideal. Los cepillos de silicón pueden alargar, engrosar y definir las pestañas.

5. Y para enchinarlas…

Siempre tienes que enchinarlas antes de aplicar la máscara, así evitarás que se quiebren. Si quieres que se vean más largas, usa rizador. Si las quieres curveadas, opta por la cuchara.

6. El efecto final

Si aplicas el rímel en dirección vertical hacia arriba, el ojo se verá más abierto y redondo, ideal para ojos pequeños. En cambio, si lo haces en dirección diagonal hacia afuera, tu ojo tendrá un efecto cat eye, perfecto para ojos grandes o quienes deseen un toque sexy y misterioso. Y si quieres un efecto más pro en el maquillaje, delinea la línea de agua superior (parte interna del ojo) para un asombroso delineado invisible.

