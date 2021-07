Tips para maquillarte con efecto bronceado natural a los 30, 40 y 50

Si amas el efecto del sol en la piel, te ofrecemos las claves para replicar su resplandor de una manera natural y favorecedora.

La piel debe tratarse con mucho cuidado cuando se trata de estar bajo el sol, pero si quieres llevar estos efectos de resplandor natural, sigue estos consejos de maquillaje. Aplica distintas fórmulas según tu edad para conseguir un look ganador.

A LOS 30…

Como Margot Robbie: Si notas que tu dermis pierde elasticidad, usa base de maquillaje de textura ligera, efecto hidratante y acabado de segunda piel. Después aplica el bronceador donde naturalmente te daría el sol: frente, puente de la nariz y pómulos.

1. Complexión: La base de maquillaje debe ser ligera y luminosa. Busca una en textura en gel e iguala el tono natural.

2. Mejillas: Para mantener la dermis humectada con polvos que contengan gotas de aceite de argán.

3. Ojos: Haz de la mirada tu centro de atención. Hay pigmentos en diversas paletas ultraluminosos.

4. Labios: Define y rellénalos con un color intenso. Añade volumen con un toque final de gloss.

A LOS 40…

Como Paris Hilton: Si casi no has visto la luz durante este último año, no pretendas disimularlo con maquillaje. Cubrir tu cara de bronceador no resaltará tus facciones, sólo las líneas de expresión. Aplica la máxima: “menos es más”, usa poco producto para brillar.

1. Complexión: Comienza con una base ligera y nutritiva, hay unas con extractos de loto, gardenia y nenúfar blanco.

2. Mejillas: Define tus pómulos con un toque de color y con cremas que nutran la piel.

3. Ojos: Dale luz a tu párpado móvil al aplicar tonos marrones de acabado iridiscente.

4. Labios: Ilumínalos con un bálsamo que los mantenga hidratados, con volumen y un toque de color.

A LOS 50…

Como Jennifer Lopez: Como embajadora de moda y belleza, Jennifer Lopez siempre procura lucir impecable, y aunque podemos decir que nos gusta la mayoría de sus looks, la preferimos con el delineado de ojos más fino. El exceso de maquillaje la hace parecer más madura.

1. Complexión: Usa alternativas ligeras, como un primer o polvo traslúcido para matizar la zona T.

2. Mejillas: Para tez blanca, un blush rosa pálido, y un durazno para piel morena. Aplica solo en la manzana de las mejillas para lucir desenfadada.

3. Ojos: Usa tonos semi cálidos y no oscuros, así evitarás darle demasiada profundidad al párpado.

4. Labios: Matte para un efecto extremo, o nudes y cafés claro para que sea más elegante.

