Los 30 son la excusa perfecta para presumir un estilo de ensueño. Déjate guiar con estos tips para vestir juvenil y no fallar en el intento.

De las 25 frases que Carolina Herrera ha dicho para empoderar tu estilo, está esta: «No hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven». Pero no tienes por qué preocuparte si tienes más de 30 y tienes en mente lucir juvenil. Sigue estas recomendaciones que van ad hoc con el outfit de cualquier mujer.

Los jumpsuits pueden ser tu mejor aliado

Nunca subestimes el poder del traje completo. Puede ser tan cómodo o elegante como desees, y puedes llevarlo a todo tipo de ocasiones. ¿Picnic en día soleado?, uno de algodón o tela ligera y de colores pastel. O para los eventos de noche, el black jumpsuit no tiene falla con un par de tacones. No olvides añadir joyería.

El bolso, tu nuevo mejor amigo

Aunque no sea una prenda, llevar un bolso adecuado tanto para tu outfit como para el evento al que asistas es importante. Y no dejes que te vean feo por llevar un bolso grande, ¡son demasiado prácticos! Para quienes desean tener un estilo más pulcro, un bolso pequeño o it bag harán la tarea.

Chaquetas de campeonato

Doradas, con texturas exóticas, de piel, de charol, de cuero… El universo de las chaquetas abre puertas para todas las mujeres de 30 y más. ¿La razón? Son versátiles, vistosas, el complemento ideal de cualquier outfit y tienen mucha personalidad.

Faldas plisadas para sacar a tu niña interior

Nadie te detiene a usar ese tutú pomposo con brillos, pero si prefieres acudir a faldas más estilizadas, una plisada será más que suficiente. A parte de que son súper elegantes, son en extremo cómodas: nunca se levantan con el viento, tienen el largo ideal y combinan con mil y un prendas más. Ya sea que las lleves con un crop top para primavera o con un suéter oversize en invierno. Créenos, hay muchas opciones, y el calzado será un bonus de estilo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brittany Bathgate (@brittanybathgate)

No le temas a los tenis blancos

Carolina Herrera estaría en desacuerdo, pero nosotras insistimos en que son el atajo a la juventud más práctico y esilizado para verte más juvenil. Eso sí, ¡manténlos siempre limpios! Hay modelos sencillos y otros más saturados, con o sin plataforma y de diversos colores. El cielo es el límite (o los números en tu talla disponibles).