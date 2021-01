¿Piel resentida por el estrés? Usa estos tratamientos, ingredientes y maquillaje para darle a tu cutis la sesión de relajamiento que necesita.

Los efectos del estrés no solo se reflejan en el metabolismo, sino que afectan a la piel. Prueba de ello es el cutis que se siente agrietado, seco y un tanto descuidado. También te afecta la falta de sueño o dormir mal. Pero con estos tratamientos e ingredientes podrás relajar tu cutis y darle un merecido descanso. El mini spa que necesitas en fin de semana.

PERFECCIONISTA

Logra una cobertura flexible y de larga duración para desvanecer líneas de expresión, minimizar ojeras y disimular imperfecciones. Puedes usarlo solo, bajo o sobre la base de maquillaje, consiguiendo un resultado natural. Lo mejor, este concealer también es tratamiento, pues contiene vitamina C, ácido hialurónico y cafeína.

Recomendado: Even Better All- Over Concealer + Eraser, CLINIQUE, $499.

HYGGE

Este término danés relaciona la felicidad con el disfrute de cosas sencillas. De acuerdo con esta filosofía no necesitas esperar el momento perfecto, pues humectar tu piel puede ser un instante de bienestar. Con esa idea surgió Harmony Apothecary, que ofrece jabones y cremas que, por medio de ricos aromas, te lleva a estados placenteros. harmonyapothecary.com.mx

Recomendado: Línea HARMONY APOTHECARY*.

PROTECCIÓN DE INVIERNO

Con las bajas temperaturas, la piel se siente reseca. Evítalo usando cremas con aceites naturales, que se absorben rápido y no dejan sensación pegajosa. La línea Senses, de Nivea, combina aceites de argán, jojoba y monoï, los cuales ofrecen una humectación duradera.

Recomendado: Crema corporal humectante Senses, NIVEA, $75.

OLEADA NATURAL

Perlas, diamantes y láminas de oro son algunos de los ingredientes que hacen única a Ocean, la nueva línea de seis pasos con la que la talentosa actriz Mar Saura cubre las necesidades de las pieles más exigentes.

Recomendado: RRT Sérum, OCEAN*

Por: Beatriz Velasco