8 consejos para hacer compras inteligentes

Olvídate de las tendencias pasajeras y sácale provecho a la temporada de rebajas gracias a ocho claves que cambiarán tu manera de comprar.

1. Decisiones conscientes

Con tantas ofertas disponibles en línea, hacer un consumo responsable puede ser difícil; no obstante, esta época brinda una oportunidad para invertir en lo esencial y en aquello que vale la pena, al tiempo que contribuyes a que las industrias se mantengan a flote. El secreto para cuidar tus recursos al máximo es destinar un presupuesto inicial, sin duda, la mejor manera de prevenir tentaciones de último momento, y así tomar decisiones más razonables.

2. Invierte en tu propio clóset

Un estudio realizado por The Wall Street Journal asegura que sólo usamos 20% de la ropa que poseemos, y el otro 80% a que le saques partido, por ello, ahora que dispones de más tiempo, aventúrate y busca esos tesoros escondidos. Una vez detectados, tenlos a la mano, para llevarlos al sastre al término de la cuarentena si es que necesitan arreglo o para vender o regalar aquellos que están en buen estado.

3. Crea un plan

Saber qué necesitas con exactitud es la cuestión, ya que así es menos probable que hagas una adquisición impulsiva. El hecho de que algo se encuentre rebajado no significa que sea la mejor oferta; prepárate días antes visitando distintos sitios web en los que podrías obtener esa misma pieza y comparar precios. En qué, cómo y dónde inviertes tu dinero es vital en estos tiempos.

4. ¡No te apresures!

La prisa y la idea de tener que comprar de manera inmediata puede ser uno de los mayores enemigos del consumo responsable, para esto es mejor tomarte un tiempo y pensar si en realidad lo necesitas, con cuántas prendas lo puedes usar y si te será útil durante varios años, si no es así, entonces déjalo ir.

5. Más vale preguntar

Si observas algo que te gusta, pero las tallas son muy escasas, puedes hablar por teléfono o escribir vía correo electrónico si tienen stock interno. Siempre vale la pena preguntar, durante estas épocas las devoluciones e inventarios son un desastre.

6. El poder de los básicos

No es fácil ignorar un capricho; no obstante, las rebajas son el momento ideal para invertir en esas piezas clásicas que jamás pasarán de moda, así que muda del fast fashion desechable a añorar una falda lápiz, un vestido negro o versátil trench que te durarán más tiempo y los usarás en miles de ocasiones.

7. ¡Libre de presiones!

Las páginas web suelen rebajar la mercancía antigua y actualizar la nueva martes y jueves, así que es recomendable visitarlas en esos días para comprar los diseños que necesitas antes de que se agoten. ¿Un consejo más? Para saber si una pieza es vital en tu clóset deja pasar 72 horas, así lo pensarás mejor y evitarás llevarte algo por tus impulsos.

8. Pros y contras de las compras virtuales

Debido a que los sitios web se actualizan cada hora, si alguna pieza está agotada, lo más probable es que ya no lo esté por el hecho de que existen compras que se cancelan, por eso mantente pendiente. Pero si sabes que no es momento de invertir, lo mejor será que desactives las alertas de las aplicaciones de tus firmas preferidas y evites vincular tu tarjeta, de este modo obtendrás más tiempo para pensar si en realidad ese artículo es necesario o no.

Por: Michel Medina Martínez