Dior se alza contra los estereotipos patriarcales en la Semana de la Moda de París

Rebelarse contra los estereotipos patriarcales. Esta es la propuesta de la directora artística de Dior, Maria Grazia Chiuri, para la pasarela de este martes en París.

Inspirada en los años que pasó en el taller de costura de su madre en Roma, donde veía a las mujeres reafirmarse a través de su ropa, Chiuri creó el concepto creativo para el desfile de Dior en el marco de la Semana de la Moda de París.

La colección fue presentada en una instalación concebida por el colectivo artístico Claire Fontaine donde se podían leer, en grandes letras de colores, algunas de las ideas de la autora feminista italiana Carla Lonzi.

La palabra ‘Consent’ (consentimiento) se proyectó durante todo el desfile, en un espacio al estilo de los años 1970.

Entre el público figuraban innumerables famosos, como las actrices Demi Moore, Andy McDowell y Sigourney Weaver, la activista nicaragüense Bianca Jagger y las modelos Cara Delevingne y Karlie Kloss.

Durante el desfile se proyectaron otros eslóganes feministas, como «Partiarchy kills love» («El patriarcado mata al amor»), «Patriarchy=CO2», «When women strike, the world stops» («Cuando los mujeres hacen huelga, el mundo se paraliza») o «We are all clitoridian women» («Todas somos mujeres clitoridianas»).

Pañuelos en la cabeza

«Es una colección muy personal. Te das cuenta de que todas tus referencias se forman durante la adolescencia», explicó Chiuri.

«Lo que me inspiró en primer lugar fue la liberación de la mujer, que comenzó a afirmar su especificidad, su capacidad de ser no solo madre, esposa, hija, sino una personalidad con múltiples aspecto», explica.

Una imagen de ella junto a su madre, ambas con un fular anudado en la cabeza, aparece como una marcada influencia para esta colección previa a la colección otoño-invierno 2020-2021.

Los pañuelos en la cabeza complementan casi todas las propuestas: trajes chaqueta ajustados, conjuntos con falda larga transparente, minifaldas con ponchos y vestidos de noche.

Los calcetines altos que la diseñadora luce en la foto, aquí se convierten en medias de rejilla negra y en calcetines que sobresalen de los botines.

«No quería ser nostálgica, releo mi diario íntimo con mi visión contemporánea», señala la italiana. Sus referencia a esta época no se traduce en «looks», más bien en «la actitud», explica.

«Es una búsqueda que cada mujer tiene que hacer individualmente, pero tenemos que sensibilizar a las mujeres para que se vistan para ellas, y no para los otros (…), y se distancien de la idea de belleza femenina estereotipada».

«Cultura patriarcal» omnipresente

El calzado plano, las botas en caucho o los zapatos abiertos, como si fueran zapatillas de casa, reflejan esta idea, destaca la estilista.

Para esta temporada, Dior propone las icónicas chaquetas entalladas en punto o tejano, camisetas serigrafiadas con los eslóganes del desfile y prendas más informales como parkas con efecto camuflaje.

Los motivos cool y atemporales, como los puntos o los cuadros, aparecen a menudo.

La silueta se presenta «afinada» y «simplificada» visualmente, pero «compleja» desde el punto de vista técnico.

Después del desfile de alta costura el mes pasado, en el que un ejército de deidades feministas desfilaron en el vientre de una monumental escultura de una diosa madre, Maria Grazia Chiuri reitera en la materia.

Esta vez, pone de relieve a la autora feminista italiana Carla Lonzi y reviste con toques contemporáneos el discurso patriarcal que tanto denunció.

«Esta cultura patriarcal sigue estando muy presente en la moda», dice la estilista.

«Nuestro rol es utilizar el lado popular de la moda para suscitar curiosidad e interrogantes», concluyó.

Por: AFP / Fotos: Getty Images