Do y dont’s: Las claves del bien vestir 

El diseñador Alexander Wang ha dicho: “Cualquiera puede arreglarse y tener mucho glamour, pero lo más interesante es el modo en que la gente se viste en sus días libres” y la meta sería justo que sin importar a dónde te dirijas o, incluso, si te quedas en casa, siempre te sientas segura de ti, ya que eso va a influir en la manera en que enfrentes los distintos momentos de tu vida

Entrevistamos a Edgardo Castillo,experto en imagen, quien nos revela los secretos para lucir impactante:

Vive los do

1) La primera clave de estilo que comparte el experto está al alcance de todas: “Hay que sentirse bien para verse bien, proyectar una imagen poderosa surge desde el interior y se materializa en el vestir”, esto significa que podrías traer un outfit firmado por Chanel y si no te sientes segura de ti lo vas a proyectar sin remedio.

En cambio, si te sientes bien contigo, tu rostro brillará de manera natural y lo que te pongas se te verá espectacular. No es un mito, la energía que proyectas cambia tu entorno y la manera en que los demás te perciben.

2) Respeta tu esencia. Selecciona prendas que vayan acorde no solo con tu profesión, sino también con tu forma de ser, esto te hará lucir auténtica y cómoda contigo misma.

3) Un clásico es ese adagio que dicta: “De la moda lo que te acomoda”, pero si bien es cierto que es una buena idea incluir prendas trendy en tu outfit, también es un hecho que el estilo es lo más importante.

Edgardo Castillo recomienda seleccionar con cuidado cada parte de tu look considerando la forma de cuerpo y cara, los colores que te hacen resaltar y los accesorios que te darán una mejor proyección.

4) Hoy que nuestras abuelas se han puesto de moda (recuerda que algunas tendencias regresan del pasado) trae contigo sus sabios consejos que se adaptan a cualquier época; cuida tu postura, la forma en que caminas y tu mirada, “lucir un outfit va más allá de si es bello y con clase. La forma en cómo lo portas es primordial, es por eso que estos elementos al utilizarse correctamente y con intención, harán que te veas encantadora”, señala el experto.

Los dont ’s

Esta parte puede traer para ti algunas sorpresas porque es posible que hayas vivido engañada con algunas ideas que, lejos de prometerte glamour, lo desdibujan por completo.

1) ¿Alguna vez te ha pasado que te esmeras en arreglarte para ir a un evento y resulta que cuando haces tu entrada triunfal te encuentras con que la mayoría va de lo más informal? Tal vez no se trate de un error tuyo, pero es importante que siempre tomes en cuenta estos puntos: el tipo de evento al que asistirás, el lugar, el clima, el código de vestimenta y su duración. Ten por seguro que así no fallarás jamás.

2) No lleves más de un punto focal o de atención en tu look, es decir, si usas un escote pronunciado, los labios rojo intenso, maquillaje cargado, con varios accesorios, está por demás decirte que parecerás algo así como esas esferas que adornaban los antros de los 80. Carolina Herrera no se equivoca cuando afirma que menos es más. ¡Anótalo!

3) No te conviertas en un espectacular ambulante de tu marca favorita. Evita llevar logotipos o nombres de firmas en tu ropa o, incluso, en tu bolso. Ya sabemos que algunas celebs lo hacen, pero eso no indica que sea glamoroso, en lo más mínimo.

4) Mucha atención en la ropa y pelo, manos y pies descuidados, es la contraparte del glamour estás tres áreas deben de estar impecables en todo momento: manicure y pedicure perfectos, uñas limpias al igual que tu cabello, no dejes que pasen varias semanas antes de que acudas al estilista a que lo arregle porque a una melena maltratada no la salva ni la bendita pony tail.

En conclusión, explica Edgardo Castillo, “el glamour es proyectarse de una manera encantadora, que fascine o impacte a simple vista y que conquiste a quienes te rodean”, así que una vez que has descubierto las claves, ponlas en práctica y te aseguramos que brillarás por todo lo alto.