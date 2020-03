Por coronavirus, Mercedes Benz Fashion Week México cambia de formato

El temor causado por el COVID-19 ha ocasionado que el mundo del espectáculo se vea forzado a reagendar o, incluso, anular diversos espectáculos previstos para los próximos meses del año.

La semana pasada se cancelaron grandes shows, como el festival de música electrónica Ultra de Miami y el famoso South By Southwest, un evento de 10 días de cultura y tecnología en Austin.

El famoso Coachella, previsto para abril, fue aplazado hasta octubre, mientras que la NBA suspendió indefinidamente sus actividades al anunciar que uno de sus jugadores dio positivo para el virus.

A post shared by Coachella (@coachella) on Mar 7, 2020 at 10:01am PST

Incluso, la llama olímpica de los próximos juegos de Tokyo fue encendida este jueves para comenzar su recorrido mundial, eso sí, sin espectadores presentes.

Anna Korakaki 🇬🇷 has made history by becoming the first female torchbearer to ever start the #OlympicTorchRelay

The gold medal winning shooter from Rio 2016 🥇 will receive the @OlympicFlame and an olive branch. 🕊️#UnitedByEmotion #Tokyo2020 pic.twitter.com/VlqpGauRjq

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 12, 2020