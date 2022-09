¡Cuidado! Estos son los errores en tus cejas que te hacen ver mayor

Todas quisiéramos conservar por siempre las cejas anchas y de aspecto natural de Brooke Shields, pero sabemos que mantener esta zona siempre al cien es una labor complicada.

Con el tiempo perdemos más y más ceja, así que debemos ser cuidadosas sobre qué forma o tratamiento les daremos para que sigan siendo el marco más atractivo de nuestro rostro.

Por eso te damos los errores en tus cejas que te hacen ver mayor, y cómo podrías lograr el efecto contrario: cejas que te hagan lucir más joven.

1) Depilarse las cejas para hacerlas más delgadas hace que te veas mayor

Las cejas extra delgadas deben quedarse en los noventa, y jamás regresar. Si con la edad se te cayeron mucho las cejas, rellénalas con lápiz o gel para cejas; incluso puedes tratar el ‘brown lamination’ que se hizo Kate Middleton para obtener cejas semi delgadas con mucho impacto.

2) Dejarte las cejas color gris hace que te veas mayor

No tenemos nada en contra de aceptar el crecimiento de las canas, pero hay algo en cuanto a las cejas que definitivamente aumentan años aunque no lo hayas pedido. Puedes apostar por tinte platinado para hacer que no luzcan demasiado blancas, o aumentar la tonalidad y dejarlas semi oscuras.

3) Pero pintarte las cejas demasiado oscuras también puede hacerte ver mayor

Aunque las cejas oscuras sean una tendencia atemporal, no siempre es la mejor elección para rejuvenecerte. Las cejas demasiado oscuras tienden a lucir artificiales, así que apégate a tonalidades sombreadas que luzcan más naturales.

4) Descuidar la cola de las cejas te hace ver mayor

La cola o el rabo de las cejas es la parte que culmina el arco, y es la que hace que la mirada se vea más alargada y atractiva. Si tienes poco pelo en esta sección, rellénala de color y dale forma puntiaguda (que luzca natural) y reálzalo para levantar la mirada.

5) No añadirle brillo o ‘highlighter' a las cejas te hace lucir mayor

Conforme aumenta la edad, los párpados lucen más caídos, pero aquí es donde las cejas deben salvarte. Añade brillo o highlighter en la orilla de las cejas por debajo para refrescar la mirada, es una forma poco invasiva de modificar tus cejas y muy sencilla de efectuar.

6) No definir el arco de las cejas te hace ver mayor

Así como la cola de las cejas es importante, también debes prestar atención al arco. Aunque tengas poco pelo, asegúrate de darle forma arqueada a las cejas con el tinte, así alzarás la mirada y dará la impresión de que tienes cejas de un grosor ideal.