5 novedades para vacacionar como celebrity en ese verano

Con la llegada del verano, es importante tener en cuenta las prendas básicas que nos ayudarán a sobrellevar las altas temperaturas sin perder el estilo. Entre los básicos destacan las camisetas de algodón, los shorts de denim, los vestidos frescos y ligeros, las sandalias cómodas y las gafas de sol, pero hay mucho más que tomar en cuenta. Conoces desde el destino hasta los lanzamientos especiales de la temporada, para vacacionar como celebrity este verano:

Destino: ¡Descanso!

Para esas vacaciones llenas de calma, días soleados, arena blanca y azul turquesa: Hotel Paradisus Playa del Carmen.

Se trata de un complejo de lujo todo incluido. Ubicado en Playa del Carmen, el resort ofrece desde estancias de lujo con piscina privada hasta suites con terraza con bañeras de hidromasaje. Además de sus piscinas, spa y varios restaurantes y bares, por su ubicación, el lugar es ideal para sacar tu lado aveturero, explorar sitios arqueológicos como Tulum y Chichen Itzá, y visitar escenarios naturales, como los impresionantes cenotes sagrados cercanos.

Bolso: Tote

Estas vacaciones necesitas un bolso que vaya con todo y ¡carge con todo! Si buscas uno plegable, ligero e impermeable. La solución es sencilla: Le Pliage, de Lonchamp. Esta temporada, su más reciente colaboración con Toiletpaper la convierte, además de funcional, en sensacional. Para la colección se seleccionaron cinco imágenes que juegan con elementos icónicos de la cultura francesa, como una baguette, un bulldog francés, una pipa y hasta un caballo. El resultado salta a la vista: original y divertido.

Maquillaje: Rubor+Bronceador

Para que no comiences tus vacaciones en blanco, necesitas un buen combo de maquillaje. El icónico polvo bronceador de Benefit, Hoola, esta temporada viene en una mini paleta de especial de edición especial, y se acompaña de un rubor a prueba de manchas, sudor y humedad. Según el acabado que desees, puedes elegir entre cuatro opciones, desde un mate ligero hasta un tono profundo. Todas ofrecen un acabado construíble y combinable.

Brillo extra: Glow de verano

Recrear un aspecto fresco y radiante durante los días más calurosos del año no es tarea sencilla. Para esos momentos donde buscas bases ligeras, bálsamos labiales de textura suave y sombras de ojos de acabado sedoso, en Les Beiges –de Chanel– encontrarás una colección de maquillaje diseñada para mejorar la belleza natural, desde aceites iluminadores con pigmentos nacarados, pasando por una base de maquillaje ultraligera, hasta labiales hidratantes.

Bronceador: Con tratamiento

Consigue un tono bronceado natural y uniforme en cara, cuello y todo el cuerpo de forma segura. Sin necesidad de exponerte al sol, con ayuda de un autobronceador. El fluido autobronceador gradual de Natura Biseé es de textura sedosa y muy ligera, su efecto es gradual y, lo mejor, tienen una acción antioxidante que proporciona una protección biológica frente a la radiación solar. Olvídate de las manchas y los residuos grasos, consigue una piel suave y luminosa, con un increíble acabado satinado.

Traje de baño: Completo y estampado

Los bañadores con estampados de corales gigantes son un must de la temporada. Coordínalos con vestidos de crochet y pareos para un look tan fresco con la brisa marina. Este verano, Bimba y Lola nos somprende con una propuesta ideal para llevar a la playa o hacer que la ciudad se sienta con ambiente de vacación. Completa el look con joyería de bisutería colorida en forma de estrellas y peces de colores fluorescentes. Porque si no vas al mar, ¿qué impide que lo traigas a tu guardarropa?