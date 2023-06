5 trajes de baño atemporales que en su momento llevaron Lady Di, Marilyn Monroe y Sophia Loren

Ilustramos los trajes de baño básicos y clásicos con personajes icónicos en la historia de la moda, desde Diana de Gales, pasando por Sofía Loren, hasta Marilyn Monroe. Así como frecuentemente te hablamos de la importancia de un fondo de armario, cuando te enlistamos las prendas que sí o sí debes tener en tu guardarropa. En tema de swimwear o moda de playa, también hay modelos que son un must.



Sean de una o dos piezas, lisos o estampados, estos modelos no sólo no pasan de moda, también son favorecedores.

Aunque siempre hay modelos marcados por las tendencias y modas del momento, existen ciertos diseños que puedes usar temporada tras temporada, con los cuales te verás perfecta. Si estás en búsqueda de un traje de baño que no te haga sentir desactualizada, te recomendamos prestar atención a los diseños que te presentamos. Las siguientes opciones son atemporales, te harán lucir bien en la playa o en la piscina, y han sido probadas y comprobadas por verdaderos íconos de la moda.

1) Bikini a flores

Durante unas vacaciones en yate por Mallorca, España, Diana de Gales lució un modelo clásico contemporáneo: bikini floral. Si lo combinas con algún accesorio en paja o rafia te verás impecable.



2) Traje negro

Una sola pieza, un solo color y ¡múltiples formas de estilizarlo! Se trata del traje de baño más versátil y atemporal. Combina con todo y nunca pasa de moda. Para muestra: Sofía Loren. Mientras más sencillo sea el corte, más chic te verás.

Sophia Loren

3) Bikini a rayas

Se trata de otra opción atemporal y la mejor prueba es Marilyn Monroe. Lo mejor es que los puedes encontrar en diferentes colores y grosores de rayas. La clásica es azul marino y blanco, pero rojo y blanco, también es común. Al ser un motivo típicamente marítimo, la playa le sienta fenomenal.

Marilyn Monroe

4) Traje sport

Los modelos de una pieza, de corte minimalista y estilo atlético, siempre serán una buena elección para los días soleados junto al mar o la alberca, tal como lo muestra Kim Cattrall. Considera que lo mismo se ven perfectos con unos shorts de mezclilla o, en la hora de la cena, se verán espectaculares con unos pantalones de lino.

Kim Cattrall

5) Traje strapless

Los trajes de baño de una pieza, sin tirantes, tienen una elegancia atemporal, de ahí que hay sido una de las elecciones de Grace Kelly. Nos encantan los detalles sutiles como los bordes fruncidos y los nudos en la tela, especialmente cuando se combinan con una paleta de colores tierra.