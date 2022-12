54 años y canosa: esta mujer derriba la pauta de Carolina Herrera de que la melena XL no debe llevarse

Tenemos una nueva fuente de inspiración para el 2023: Annika von Holdt. Esta novelista y bloguera danesa es la sensación de internet porque a sus 54 años lleva de manera desenfadada el pelo canoso y extra largo —algo que no va acorde con las declaraciones de Carolina Herrera sobre la melena larga y las mujeres de cierta edad—.

La mujer danesa que tiene melena XL y canosa a sus 54 años

Annika está alejada de las pasarelas y los círculos de moda, pues lo de ella es la escritura: es autora de un bestselling thriller, cuatro libros de no-ficción, dos guiones, dos autobiografías y varios cuentos cortos, como señala en su sitio web.

Aunque a Annika la conocen por tener un gusto impecable en interiorismo, es inevitable pensar que es una mujer que destaca por su belleza natural y la melena larga y canosa que posee. De esto último habló en Daily Star: “mi cabello nunca ha sido más bello o saludable que ahora. Es un shock para la gente ver que llega hasta la cintura. Mi cabello siempre es un tema de conversación, extraños me detienen en la calle y me dan un cumplido”.

Pero para Annika, los prototipos impuestos por la sociedad le hicieron pensar que no debía llevar así el cabello: “estaba horrorizada [de las canas], a veces me jalaba el pelo gris al punto en que me percaté de que me estaba volviendo calva”, pues le empezaron a salir canas en sus veintes —"teñí mi cabello por décadas. Después de vacaciones sin teñirlo, parecía que alguien había arrojado una cubeta de ácido sobre mi cabeza, así que debía pintarlo cada dos semanas".

Después de esta experiencia que describió como un ‘ciclo vicioso’, a finales de sus cuarenta decidió dejarse el pelo al natural y tenerlo gris por completo. Y no podemos omitir el hecho de que su piel luce radiante: “¡menos es más! especialmente al envejecer. Nunca uso base o polvo, pues remarca mis líneas de expresión y hace que me vea mayor. Prefiero los looks naturales y glowy. Uso maquillaje para remarcar mis facciones en lugar de esconderme detrás de una máscara”, reveló a Fresh Beauty Studio. Eso sí, admite que haberse quitado las bolsas de los ojos fue la mejor decisión que pudo hacer, y que el ejercicio es su pasión.

Y como buena influencer con más de 200 mil seguidores en Instagram, le gusta compartir sus mensajes de empoderamiento sobre envejecer con gracia, “no trato de verme más joven; hago lo mejor para verme mejor, pero no más joven”.