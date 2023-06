Andie MacDowell manda poderoso mensaje con su melena canosa desde Cannes 2023

Andie MacDowell sabe causar una buena impresión, y la manera en que llevó su hairstyle en Cannes 2023 definitivamente volteó varias miradas. Esta no es la primera vez que la estrella de Four Weddings and a Funeral hace que sus elecciones de estilo sorprendan al público, pues fue en la edición de Cannes 2021 que apareció por primera vez con el cabello completamente gris que se volvió una vocera para reivindicar las canas.

Andie MacDowell y su poderosa melena gris en Cannes 2023

La actriz de casi 65 años acudió a esta importante entrega para la premiere de L'été dernier, y a lo largo del festival ha cautivado a sus seguidores con distintos looks y peinados —dignos de una dama. Sobresalió por sus conjuntos —vestidos de Saint Laurent, un modelo halter color rosa brillante, y más—, pero también por la forma de mostrar su cabello gris al natural, y muy bien estilizado.

Es precisamente el pelo gris lo que empodera a Andie hoy día, “porque no hemos crecido en un mundo en el que se nos trata como a los hombres”, dijo a Vanity Fair Italia; “siento que se sigue teniendo la idea de que las mujeres tenemos que ser algo diferente de lo que somos cuando envejecemos, porque no somos suficiente”.

“Ahora tenemos la oportunidad de tomar partido, de aceptarnos y de ser felices por lo que somos […] Tenemos que hacer lo que hacen los hombres: aceptar la edad de manera más despreocupada […] Creo que es importante tener el mismo poder y la misma fuerza que tienen ellos cuando envejecen. Han inventado palabras para sí mismos que les potencian, que les hacen sentir sexys. A nosotras nos han privado de ese poder y ahora toda recuperarlo”, dijo Andie MacDowell a Vanity Fair Italia.

Además dejó en claro una declaración sobre seguridad y amor propio: “lo que me dio seguridad fue no tener que fingir ser algo que no soy, y al dejar de fingir encontré mucha fuerza. No quiero fingir que soy joven, cuando lo he hecho ha sido doloroso, me he sentido incómoda. Me siento mucho mejor abrazando mi edad y diciendo que estoy bien así. Como haría un hombre. ¿Por qué no iba a estarlo?”.