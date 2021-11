Así debes aplicar labial mate para mantenerlo intacto todo el día

La llegada de la temporada navideña significa una cosa, ¡labios mate! El acabado aterciopelado de este cosmético nos envuelve en un cálido look invernal y es perfecto para usar en cenas, fiestas y reuniones decembrinas. Pero antes de todo, debes saber que hay un par de reglas para que el labial mate te quede bien (o sea, que permanezca intacto por todo el día); aquí revisamos algunos tips de maquillaje —psst... es el elemento ideal para emparejar con estos vestidos negros noventeros para las fiestas de Navidad.

1) Tener los labios exfoliados (sí, es posible y necesario)

La exfoliación es un proceso para remover las células muertas de la piel, y tus labios no son la excepción. Mantenerlos limpios y pulcros permitirá que el color agarre sin problemas, pues será como un canvas en blanco y sin imperfecciones que le estorben. Para hacerlo, aplica un algodón en forma circular y dando pequeños golpes en los labios para retirar lo necesario. Algunos exfoliantes para labios son: MAC Lip Scrubtious ($359), Zjchao Lip Scrub Peach ($449), e.l.f. exfoliante Cereza ($159), Lanbena exfoliante labial.

2) Mantén los labios hidratados

Además de asegurarte de tomar la cantidad necesaria de agua durante el día, puedes hidratar manualmente tus labios con un poco de moisturizer: pon unas gotas sobre las yemas de tus dedos y aplícalo a los labios con suaves golpecitos; deja que se seque y luego ponte labial. Algunos hidratantes para labios son: Bobbi Brown Lip Balm SPF 15 ($535), Khiel's Buttermask For Lips ($560), Tarte Awake by Tarte Lip Therapy, Tony Moly Mini Peach Lip Balm ($225).

3) Usa delineador de labios para dar forma

El delineador labial será como una cereza en el pastel para el acabado de tus labios mate. Con él puedes darle forma al arco de Cupido del labio superior, y dar más relleno en el labio inferior. Algunos exfoliantes para labios son: UrbanDecay 24/7 Glide-On ($440), Yuya Delineador de Labios ($95), Bissu Tintaline Lipliner ($100).

4) Usa polvo y corrector para terminar de aplicar tu labial mate

Para darle un acabado más mate y mantenerlo intacto, usa polvo dacial y ponlo sobre los labios con delicadeza. Después retira el exceso y delinea las orillas para que no haya restos de polvo. Algunos labiales mate para usar con estos pasos son: By Apple Cosmetics Labial Ilusionarte ($29), Too Faced Lady Bold Lip Liner, Bissú 21 Monaco ($34).