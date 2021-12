Carolina Herrera: “en el afán de esconder los años, visten con ropa que no es adecuada para su edad”

Las declaraciones de Carolina Herrera sobre la moda actual siempre son afiladas y directas, y no dudó en hablar de las mujeres que casi salen desnudas para estar a la moda, también mencionó cómo las mujeres mayores se niegan a envejecer y visten ropa que no va con su edad.

Carolina Herrera es epítome de estilo y elegancia, sus creaciones son discretas, pero modernas, y quizá por ello declaró a la revista Vanity Fair que “lo peor de la moda ahora son las mujeres que salen casi desnudas”.

También aseguró que no importa cuanto cambie el mundo, mostrar más piel no te hará lucir más atractiva o ser diferente a las demás.

La diseñadora también habló de las mujeres que se niegan a envejecer y usan la ropa para aferrase a su juventud y esconder su edad real.

“En el afán de esconder los años, visten con ropa que no es adecuada para su edad. No hay nada que envejezca más que vestirse de joven.

No sigo las tendencias, no me interesan, parecen uniformes. No me gusta ver a todo el mundo igual con el mismo bolso, zapatos o pantalón”.