Cómo usar y combinar animal print si tienes más de 40 años

Un estampado que siempre ha estado presente y se expresa por sí solo, por lo que hay que tener cuidado cómo llevarlo. El animal print es una tendencia tan permisiva que hay un solo riesgo: que te excedas y te expongas a verte exagerada o que parezca que estás lista para el carnaval.

Aquí las reglas para usar estampado animal print según tu tipo de cuerpo

La forma de tu cuerpo es un elemento clave a considerar cuando quieres usar este estampado porque se trata de sacar el mayor provecho y, sobre todo, que te sientas cómoda con lo que llevas puesto. Sigue estos tips y definirás tu estilo:

Cuerpo en forma de triángulo: Ya sea que tu espalda sea más ancha que tu cadera o viceversa, lo recomendable es que uses los estampados en el área más delgada, y procura que no sean mayores a cinco centímetros porque, de lo contrario, suma volumen.

Otra opción es hacer un match con piezas simples como t-shirts y denim para no quitarle la atención a tu pieza trendy. Si usas vestidos o faldas, prefiere aquellos de corte recto para crear un efecto de una figura proporcionada.

Si tu cuerpo tiene forma rectangular puedes jugar con cualquier tipo de estampado de tamaño pequeño o medio, pero busca aquellas prendas que acentúen tu cintura.

Cuando no tienes mucho busto o glúteos, los holanes son la solución para darles un poco de volumen, pero recuerda hacerlo en solo una prenda: la inferior o la superior.

Los cuerpos en forma de reloj de arena son quizá los más afortunados porque se ajustan a todas las tendencias y en el caso de las prendas print te dejan hacerlo con más libertad. Juega con ellos de acuerdo a donde quieras dirigir la atención de las miradas, te puedes decantar con los estampados dinámicos que resaltarán tu figura.

¿Eres curvy? Definitivamente opta por los estampados pequeños sobre colores neutros y asegúrate que si usas falda o pantalón sean de telas lisas. Es muy importante que siempre, pero en especial si usas esta tendencia, te propongas utilizar la talla indicada, ni más grande ni más chica.

Tips básicos para combinar y usar estampado animal print

• El maquillaje cuenta; un poco de sombra y un gloss súper neutro es lo más simple y fino. No te sobrecargues con colores intensos.

• Si eres de las que piensan que el print es too much, no renuncies a la tendencia y llévala en los zapatos o en algún accesorio.

• Saca provecho de los print para potenciar tu estatura: si eres de talla baja opta por las líneas verticales o bien los estampados de tamaño mediano.

• Recuerda no exagerar con los accesorios, tanto en número como en tamaño.

• Si usas animal print puedes optar por un body o crop top ajustado -pero obvio de tu talla- el resto de tu outfit no deberá ser tan revelador.

¿Cómo se combina el animal print?

Toma en cuenta siempre lo siguiente al momento de usar prendas con animal print.

Sutileza. Usa un accesorio con este estampado en un look de colores neutros.2.

Tonalidad. Coordínalo con tonos neutros, cafés y verdes, y añade acentos de color.3.

Balance. También funciona un conjunto impreso con una pieza lisa, la cual aporte mucho equilibrio.

4. Fuerza. Sin miedo al éxito, un jumpsuit con este motivo se ve increíble.