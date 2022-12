Cómo vestir juvenil a los 40 años (o más)

¿Que Anne Hathaway tiene 40 años, Jennifer Aniston tiene 53, Julia Roberts tiene 52 y Elle Macpherson tiene 58? ¡Cómo! Si se ven, por lo menos, 10 años más jóvenes. Con ellas, la barrera de la edad se rompe. Si bien, además de envidiables genes, su apariencia a prueba del paso del tiempo implica tratamientos estéticos y rutinas de belleza exclusivos, su guardarropa también tiene mucho que ver.

Moda juvenil para mujeres de más de 40 años 2023

Es momento de encontrar en nuestro propio clóset la fuente de la juventud, te mostramos qué prendas y combinaciones te ayudarán a quitarte varios años de encima. Aprovecha el cambio de año para sacar del closet prendas que ya no usas, no te quedan, están en mal estado o ¡no tienes ni idea de cómo llegaron a tu clóset!

Prepárate para armar un guardarropa funcional que, además de incluir las prendas fondo de armario (esos elementos básicos que son elegantes, versátiles y atemporales), considere artículos que actualicen tu look de una forma sutil, pero efectiva.

Y en este punto deseamos ser muy claras, las palabras de la diseñadora Carolina Herrera son sabias: “No hay nada que envejezca más a una mujer que vestirse de joven”.

1) Combina la ropa con tenis

¡Relájate! Adopta la tendencia athleisure —fusión de Athletic (atlético) y Leisure (ocio)—, pero adáptala a tu estilo de vida. Un modo de hacerlo es integrar tenis blancos a un atuendo casual o semi-informal, ya sean: jeans rectos con suéter liso, maxivestidos de estampado floral, americana y falda midi plisada e, incluso, unos pantalones de vestir con camisa.

2) Usa prendas de colores

Evita los atuendos negros y sobrios, pues terminarán por endurecer tu imagen. En su lugar, atrévete a usar prendas coloridas, que te hagan ver menos rígida y más cercana. La opción segura y más favorecedora es la de los tonos neutros claros o pastel, ya sea que vistas de pies a cabeza en un solo color o en distintas variantes dentro de una misma gama cromática.

3) Invierte en las prendas clásicos

Ten tu lista de prendas básicas y atemporales completa, incluye modelos que sean de tu talla actual y estén en perfectas condiciones. Si no recuerdas cuáles son las prendas a las que nos referimos, aquí te las repetimos: camisa blanca, traje sastre, sueter de cuello alto, abrigo camel, gabardina clásica, falda midi y, por supuesto, vestido coctél negro. A partir de estos elementos, podrás crear una infinidad de looks que, complementados con los accesorios de temporada, te harán ver actual.

4) Visita al sastre

Aunque la tendencia de usar prendas holgadas en un relajado mood urbano sigue vigente, ésta no es favorecedora para todos. De hecho, en personas de más de 30 años, esto se ve más como un descuido, que un acierto de estilo. Así que, aprovecha los días libres para agendar una cita con tu sastre de confianza para que ajusten el largo y ancho de chaquetas, pantalones, faldas y vestidos.

“La juventud se trata de cómo vives, no de cuándo naciste”. –Karl Lagerfeld

5) Agrega estampados

Además de integrar tonalidades más alegres, también te servirá incluir estampados a través de una prenda emblemática (chaqueta o kimono) o accesorio (bufanda o mascada). Si deseas usar animal print, elige versiones con notas de color, que son más juveniles y no tan dramáticas.

6) Usa botas

Los botines de inspiración militar o con suelas tipo track son parte de una tendencia que pisa fuerte y que coordinan con leggings, skinny jeans y hasta vestidos. Compra un par que no sea demasiado exagerado, es decir, aléjate de las tachuelas y estoperoles. Para conseguir un estilo moderno, que sea algo apropiado a tu edad, juega con el contraste de rudo versus femenino. El resultado te sorprenderá.

7) Elige prendas de tejidas

Las prendas ricas en textura, rejuvenecen. Ya sean tejidos ligeros, como capas, o suéteres en tramas trenzadas clásicas, todos son recomendables, excepto cuando te suman volumen.