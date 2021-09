Conoce a Carolyn B. Maloney, congresista de 75 años que abogó por los derechos de la mujer en la Met Gala

Cuando supimos que la Met Gala tendría tema de moda estadounidense, nos pudimos imaginar muchas cosas de qué llevarían puesto las celebridades. Pero alguien que vio más allá de los textiles brillantes y los grandes tules, fue Carolyn B. Maloney, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el Partido Demócrata que se alzó en pro de los derechos de las mujeres.

Carolyn B. Maloney, la primera mujer que dio a luz mientras trabajaba en una Cámara

En el perfil de Maloney se menciona que es una "reconocida líder nacional progresista con varios logros en servicios financieros, seguridad nacional, economía y temas de la mujer".

También es la primera mujer en representar el distrito 12 del congreso de Nueva York, la primera en dar a luz a su hijo mientras trabajaba en la Cámara y la primera en unirse a la presidencia de la Joint Economic Committee. ¡Es de las únicas 18 mujeres que han estado en comités de congreso!

Entre los múltiples reconocimientos que ha obtenido en su vida, está ser de las únicas legisladoras en ser seleccionada ante las 50 mujeres que hicieron una diferencia, de Ms. Magazine.

"Derechos de la Mujer", el look de Carolyn B. Maloney en la Met Gala

Al parecer la presencia de los tiktokers por primera vez en la Met Gala no es lo único progresista del evento. Pues esta mujer de 75 años llevó de pies a cabeza un mensje claro para defender a las mujeres.

Carolyn llevó un vestido donde la estola tenía escrito Equal Rights for Women (derechos igualitarios para la mujer). En las manos sostenía un letrero redondo con la enmienda "ERA YES", que es la enmienda de los derechos igualitarios en Estados Unidos.

No es raro ver este look en la congresista, pues es actualmente miembro de la Women's Forum Inc, la Women's City Club, la National Organization for Women y muchas más agrupaciones en pro de la mujer.

Ah, ¿y mencionamos que tiene cinta negra en Taekwondo?