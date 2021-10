Cuidados para la piel y rostro a los 20, 30 y 40 años

Recuerda que con el paso de los años nuestro cuerpo sufre notorias transformaciones y lo mismo pasa con el órgano más extenso: la piel. Por eso te compartimos estos cuidados para la piel y cara, que te ayudaran a mantener su belleza y a combatir los signo de la edad.

Cuidados para la piel y cara

Los cambios, por supuesto, no se dan de la noche a la mañana ¡ni siquiera de una década a otra! Son sutiles y varían según tus buenos genes y tus malos hábitos (como una pobre alimentación, beber muy poca agua, asolearte sin protección o fumar).

Por esta razón no todas las dermis necesitan lo mismo ni en la misma cantidad; sin embargo y a grandes rasgos, existen elementos ultravaliosos que te ayudarán en cada etapa y te revelamos cuáles son.

Cuidado para la piel y cara a los 20 años

La exposición frecuente a los rayos UV, al humo del cigarrillo y a la contaminación atmosférica te hará parecer más grande de lo que en realidad eres.

Mantén a raya los malos hábitos, cuida tu alimentación, bebe mucha agua y usa protector solar todos los días sin falta.

¿Cómo cuidar la piel de la cara a los 20?

Limpieza: No importa qué tan cansada estés, jamás te duermas sin desmaquillarte. Aunque no uses mucho maquillaje, las impurezas que hay en el aire se impregnan y dañan tu cutis. ¿Tienes acné o piel grasa? Aplícate también un tónico.

Hidratación: Este dato te sorprenderá: de acuerdo con el doctor Greg Hillebrand, cientíico de Olay, las mujeres con cutis seco pueden envejecer hasta dos veces más rápido que aquéllas con piel hidratada, así que mantente bien humectada mañana y noche.

Protección: Mary Johnson también recomienda aplicar una crema con FPS 15 o un bloqueador solar de amplio espectro ¡a diario! Redobla esfuerzos cuando realices deporte o cualquier otra actividad al aire libre.

MÁS TIPS: Apuesta por el descanso, y es que “la piel alrededor de los ojos es fina y se hincha con facilidad cuando no duermes lo suiciente”, advierte Mary Johnson. Hidrata el contorno de los ojos y exfóliate cada dos semanas (o cada 8 días si tienes cutis graso), para oxigenar tu rostro.

Cuidado para la piel y cara a los 30 años

Es definitivo: la piel cambia con la edad, por ello debes usar productos específicos en cada etapa. La meta es combatir los primeros signos del envejecimiento, la deshidratación y la aparición de manchas.

¿Cómo cuidar la piel de la cara a los 30?

Limpieza: Lava tu cara al levantarte y antes de ir a dormir con la solución adecuada: leche con emolientes si tienes la piel seca, gel soluble, si es grasa, y jabón neutro si es mixta o normal.

Hidratación: Tu crema hidratante debe frenar las líneas de expresión, mejor si es antioxidante. Además, si te haces un pequeño masaje facial a diario, mejorarás la microcirculación (recuerda hidratar tu cuello).

Protección: Extrema precauciones con respecto a los rayos solares, retardarás la aparición de arrugas. ¿Cómo proteger el contorno de ojos? Cada vez que salgas usa gafas de sol; un buen hidratante con colágeno también será clave cada mañana.

MÁS TIPS: Necesitas una limpieza profesional e hidratación profunda cada mes; quizá también debas disimular las ojeras y esas pequeñas bolsas que empiezan a formarse; cada noche aplica una crema para el contorno de ojos con cafeína. Exfóliate cada semana y ¡comprueba los resultados!

Cuidado para la piel y cara a los 40 años

A partir de los 40 años las arrugas empiezan a ser más notorias debido a que los cambios hormonales favorecen la resequedad; la aparición de manchas se puede hacer presente, en especial si vives en una zona con sol y contaminación atmosférica, advierte Mary Johnson, R&D de Olay. ¿Qué estrategias te convienen?

¿Cómo cuidar la piel de la cara a los 40?

Limpieza: Elige un limpiador con una fórmula que contenga extractos naturales; tu piel se verá fresca y descongestionada. Y, de preferencia, evita los tónicos astringentes a in de no resecar tu cutis.

Hidratación: Tu crema de día, además de ser hidratante y reafirmante, debe contener minerales y vitamina C; evita texturas muy grasas, pues evidencian más las líneas de expresión. En cuanto al contorno de ojos, nútrelo dos veces al día con una fórmula a base de aminopéptidos.

Protección: No basta con usar una crema con FPS, aplícate un protector solar tres veces al día si estás expuesta por lapsos prolongados a los rayos solares. ¡Lucirás una piel saludable y joven por más tiempo!

MÁS TIPS: Controla el cansancio con fórmulas de efecto lifting. En las noches, decídete por una crema con retinol para prevenir arrugas causadas por la oxidación celular, los sueros también penetran a profundidad.