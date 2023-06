El inusual color de uñas que llevan Salma Hayek y Carlota Casiraghi para el verano

El inicio del verano no puede significar otra cosa más que diversión. Y esta se traduce no solo en lo que vestimos, sino también en el color de uñas que elegimos para la ocasión.

Si estás atorada en el infinito mundo de posibilidades, tenemos EL color veraniego por excelencia, que está robando atención en redes sociales por ser el favorito de grandes personalidades como Carlota Casiraghi, Salma Hayek y hasta la española Tamara Falcó.

El color de la temporada es… ¡azul! Y no hablamos de cualquier tono, sino de uno eléctrico y vivo que le dé a tus uñas un increíble toque energizante. Estamos de acuerdo con que no es un tono típico y por eso nos encanta. Si todavía no te sientes lista para arriesgarte por este color, puedes probar con otras versiones más sutiles e inclinarte hacia el baby blue, un pastel o tirar a la segura con el turquesa.

Lo ideal es apostar por tonos vibrantes que le den un boost de energía a tus looks diarios y que te permitan salir de los clásicos nude, rojo y negro.