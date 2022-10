Esta es la blusa que la reina Letizia le “robó” a su hija Leonor y les favorece a las mujeres de 35 años y más

¿Qué tiene de especial esta blusa que están usando las royals Letizia, Leonor y Mette-Marie, princesa de Noruega?

En días recientes una prenda robó cámara al ser vista en tres royals diferentes y en distintos eventos públicos. Se trata de una blusa con corte romántico y hecha 100% con algodón orgánico de la marca & Other stories, una marca sueca de ropa para mujer y parte del gigante sueco H&M. La marca, además de venta en línea a través de su sitio web, tiene tiendas físicas en París, Estocolmo y Los Ángeles.

Foto: & other stories sitio web.

La primera royal en poner esta prenda en el ojo público fue la princesa Leonor, quien la utilizó en abril de este año cuando asistió a una de las jornadas organizadas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ‘Disfruta internet’.

En aquella ocasión la hija mayor de los reyes de España decidió crear un look informal combinando dicha blusa blanca con unos jeans color rosa pastel y un par de tenis blancos.

Foto: Getty.

El look de la reina Letizia de España para mujeres elegantes de 35 años y más

Posteriormente, el pasado septiembre de este año, vimos a Letizia con la misma blusa que Leonor, por lo cual varios aseguran, en broma, que la reina “se la robó a su hija”.

No obstante, en este evento llevado a cabo en el Hospital Universitario de Guadalajara, España, la reina decidió hacer una combinación diferente y más formal al usar pantalones de vestir blancos y combinarlos con un par de tacones del mismo color. Un total white look muy ganador para mujeres de 35 años y más que quieran recrear un look para la oficina o algún evento semiformal.

Foto: Getty.

Finalmente, esta semana la princesa Mette-Marie de Noruega también fue fotografiada usando la misma prenda en una reunión que tuvo lugar con Lindis, Hurum, secretaria general de Médicos sin fronteras, en el palacio de Skagum.

Por su parte, la princesa noruega decidió combinar la blusa blanca de & Other stories con un traje azul marino, look que quedó inmortalizado en su cuenta de Instagram a través de una fotografía:





Copia el look por menos de $300 pesos mexicanos (26 USD aproximadamente)

El el sitio web de la marca sueca, se indica que el precio de la blusa que tienen estas tres royals es de aproximadamente 190 USD, sin embargo nosotras encontramos un modelo muy similar por sólo $220 pesos mexicanos, aproximadamente 12 USD de la marca Shein:

Foto: Shein.

Ahora que si cuentas con un poco más de presupuesto, esta blusa de la marca WDirara Women’s está disponible en Amazon por 23 USD, ¡y tienen tallas plus size!

Foto: WDirara.

